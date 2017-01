El Nadal de tota la vida

El balear Rafa Nadal (9) ha prosseguit avui amb el seu procés de recuperació amb un triomf treballat però alhora contundent davant del canadenc Milos Raonic (3) –6-4, 7-6 (7) i 6-4 en dues hores i 44 minuts–. Sòlid des del fons, en les restades –fonamentals contra un canoner com Raonic– i amb el servei, Nadal ha retrobat la seva millor versió de bon començament i ha estat superior. En el segon set, a més, ha tingut la capacitat mental per aixecar sis pilotes de set: tres en el desè joc am b 4-5 i tres més en el tie-break. El manacorí jugarà la semifinal de l'obert d'Austràlia contra Grigor Dimitrov (15). El búlgar ha superat el belga David Goffin (11) per 6-3, 6-2 i 6-4 en dues hores i 12 minuts.

Nadal ha apel·lat al mètode tradicional –un trencament en el vuitè joc– per decantar al seu favor el primer set a pesar dels 6 aces del canadenc. Raonic no ha tingut cap oportunitat en la restada. El segon acte del partit es va resoldre en el tie-break i la remuntada del manacorí, que perdia clarament el desempat i que se la endut per 9-7, ha tingut una incidència absoluta en el desenllaç del partit. Amb un joc en blanc, a més, el balear s'ha endut el primer joc del tercer set en blanc en plena ofuscació de Raonic. El canadenc ha tornat a entrar en el partit a partir del seu servei, però Nadal ha donat el cop d'efecte definitiu consumant en blanc el seu segon break en el desè joc.