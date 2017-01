El Nadal de tota la vida

Rafa Nadal (9) va prosseguir ahir el seu procés de recuperació amb un triomf treballat però alhora contundent contra el canadenc Milos Raonic (3) –6-4, 7-6 (7) i 6-4 en dues hores i 44 minuts– i jugarà la semifinal de l'obert d'Austràlia contra Grigor Dimitrov (15). El búlgar va superar el belga David Goffin (11) per 6-3, 6-2 i 6-4 en dues hores i 12 minuts. Sòlid des del fons, en les restades –Raonic li va enviar míssils de fins a 225 quilòmetres per hora–, i amb el servei, Nadal va retrobar la seva millor versió i va ser superior en un entorn de màxima dificultat. En el segon set, a més, va exhibir la capacitat de superació mental que tants èxits li ha permès obtenir i va aixecar sis pilotes de set: tres en el desè joc amb 4-5 en contra i dues més en el tie-break. Nadal, que atresora 14 títols de Grand Slam però que s'havia perdut els dos darrers per lesió, no jugava la semifinal d'un Grand Slam des de Roland Garros 2014.

El balear va apel·lar al mètode tradicional, un trencament en el vuitè joc, per decantar a favor seu un primer set immaculat en què només va cometre dos errors no forçats. Raonic, per la seva banda, no va tenir cap oportunitat en la restada. Amb 2-3 a favor del segon set, el gegant de Podgorica va demanar assistència mèdica i es va retirar al vestidor amb molèsties al maluc. El desenllaç va ser probablement més dolorós que la lesió. Amb 4-5 favorable, Raonic va disposar de tres pilotes de break i de set i es va ennuegar. Un punt de servei, un error en el revés del canadenc i una dreta fulminant del manacorí van establir el 5-5. Per acabar d'enfonsar-lo moralment, dominava el tie-break per 4-6 i després per 6-7 i Nadal, venint des del darrere, el va guanyar per 9-7 en la seva primera oportunitat. Tot plegat, lògicament, va tenir una incidència absoluta en el desenllaç del partit. El balear, a més, va guanyar el primer joc del tercer set en blanc en plena ofuscació de seu rival. El canadenc va tornar a entrar al partit a partir del seu servei però Nadal va donar el cop d'efecte definitiu consumant en blanc el seu segon break en el desè joc.

Amb 25 anys, Grigor Dimitrov, per la seva banda, ha complert per fi les expectatives que ja fa temps va generar. Rebatejat amb excessiu optimisme com a baby Federer per la similitud del seu estil de joc amb el del suís, el curs passat es va perdre en les immensitats del rànquing, però enguany ha arrencat amb molta força i ahir va ser molt superior al belga David Goffin. Sis trencaments a favor –dos en el primer set, tres en el segon i un en el tercer–i només dos en contra van segellar un triomf més clar del que es podia preveure. Nadal i Dimitrov s'han enfrontat fins ara vuit vegades, amb un balanç de 7-1 per al balear. El búlgar, però, va guanyar el darrer partit en els quarts de l'obert de Pequín de l'any passat.