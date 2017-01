Nadal s'apunta a la final ‘vintage' contra Federer

La final vintage somiada de l'obert d'Austràlia ja és una realitat. Paradigma de la competitivitat, Rafa Nadal (9) ha superat avui la resistència i el talent del búlgar Grigor Dimitrov (15) en un partit duríssim i majestuós –el millor fins ara del torneig– per 6-3, 5-7, 7-6 (5) i 6-4 de quatre hores i 56 minuts i s'enfrontarà diumenge a Roger Federer (17). Serà la quarta final del manacorí a Melbourne –va ser campió el 2009 precisament contra el suís–, i la sisena de l'helvètic, quatre cops coronat als Antípodes. Nadal no jugava la final d'un major des de Roland Garros 2014. Semifinalista a Wimbledon el 2014 i perdut les dues últimes temporades, Grigor Dimitrov, completíssim, ha deixat la seva empremta i farà parlar.

Nadal s'ha endut el primer set amb nitidesa per 6-3 en 35 minuts. Un exercici de superioritat plasmat a partir d'haver remuntat un 15-40 en un primer joc entremaliat. El balear ha trencat en el quart joc (3-1), un cop definitiu. Immens amb el servei –ha jugat amb un 71% de primers–, el manacorí ha signat un 90% dels punts que ha jugat amb el primer (18/20). El segon set ha estat una muntana russa. Amb un estil de joc tècnicament similar al de Federer, Dimitrov ha fet un pas endavant literal –entrant més dins la pista– i metafòric. El búlgar ha signat en blanc el seu primer break en el quart joc (1-3) i ha guanyat el servei (1-4). Nadal ha reaccionat amb un trencament en el setè joc amb dues dobles faltes de Dimitrov i dos cops de revés letals (3-4). El jugador nascut a Haskovo i resident a Montecarlo s'hi ha girat i ha consumat el seu segon trencament (3-5), però Nadal ha replicat amb el contrabreak. Amb 4-5, el balear ha salvat amb el seu servei quatre pilotes de set (5-5). Dimitrov, però, ha pressionat i ha tancat el segon parcial per 5-7 en la cinquena pilota. A més, ha guanyat en blanc el seu servei en el primer joc del tercer acte. Nadal s'ha refet i ha inquietat amb un 15-40 en el tercer joc, tot i que el búlgar ha salvat les dues pilotes de break amb bons primers serveis. En el cinquè joc Nadal ha fet un cop d'efecte amb un trencament vital (3-2), però Dimitrov, cada cop més sòlid en els intercanvis i amb un talent innat per connectar cops guanyadors, l'ha esterilitzat en el joc posterior (3-3) i s'ha posat de nou per davant en un joc vertiginós (4-3) en què ha celebrat dos aces. Malgrat la igualtat en el resultat, la sensació era de superioritat búlgara. Competidor nat, Nadal s'ha aferrat com sempre a la pista (4-4, 5-5). Amb 5-6 per a Dimitrov i Nadal a punt de servir, el joc s'ha aturat perquè un espectador s'ha desmaiat. El balear no ha titubejat i ha allargat el desenllaç (6-6). En el tie-break ha atacat amb fermesa i s'ha apoderat (7-5) del tercet set. Ha tancat a més el primer joc del quart acte en un intercanvi de quirats. Inalterable, el de Haskovo ha seguit agressiu de ple dins del partit en una fase sense punts de trencament: 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. 5-5 i 6-6. En el tie-break, a més, ha jugat com els àngels (4-7) i ha abocat el partit al cinquè set.

El desenllaç