Amb vestit i corbatí

“És una ocasió especial per reivindicar-se. La federació ens ha posat al davant una oportunitat única per demostrar el potencial del nostre futbol sala”, explica Santi Gea, el seleccionador català. Avui (17h, Esport3), el Palau d'Esports de Granollers estarà ple a vessar i es vestirà de gala per rebre un dels millors partits de futbol sala que es poden veure. La cinc vegades campiona del món, la renovada selecció del Brasil, es veurà les cares amb Catalunya. “Em sap greu comparar-ho amb el futbol gran, però és similar a quan la canarinha va omplir el Camp Nou. És com si vinguessin els Harlem Globetrotters. És un espectacle únic. S'ha de viure”, reconeix el tècnic català, que assegura que ha rebut moltes facilitats per part de tots els clubs i, sobretot, de la federació catalana. “He estat molts anys a l'altra banda fent d'entrenador d'equips i ja m'he adaptat al que em poden arribar a deixar els clubs, que, en general, s'hi han posat bé”, relata Gea. “Evidentment, m'hauria agradat entrenar matí i tarda durant tota la setmana, com ha fet el Brasil. Però, entenc que, per desgràcia, no som una selecció reconeguda i això ens genera problemes. Tot i això, tenim una bona infraestructura per oferir un bon nivell”, afegeix.

Els jugadors, entregats

El combinat català només ha fet tres sessions d'entrenament, però han servit perquè els membres de la selecció refresquin els conceptes que ja fa anys que Santi Gea i el seu cos tècnic volen aplicar. A més, també han servit perquè els tres debutants amb l'absoluta –Esteban Cejudo, del Peníscola; Oriol Miquel, del filial del Barça, i Javi Rangel, del Catgas– comencin a familiaritzar-se amb el grup. “Hem fet tres sessions dedicades als tres grans blocs del nostre futbol: la defensa, l'atac i l'estratègia. Són poques, però la predisposició dels jugadors és clau perquè funcionin. I sempre em fan notar el seu interès per estar amb la selecció”, relata el tècnic, que considera que el potencial català és altíssim. En un exercici de ficció, Gea situa la selecció entre les sis primeres del mundial que es va disputar el mes de setembre a Colòmbia i que va guanyar l'Argentina. “Hem de tenir en compte que hi ha baixes de jugadors que tindrien un paper protagonisme a la catalana com ara Adolfo, Marc Tolrà –tots dos convocats amb la selecció espanyola–, José Ruiz i Eric Martel –lesionats–”, diu el seleccionador, que també adverteix que seria interessant veure com respondria el seu combinat després d'una bona estada de preparació. Que el rival d'avui sigui el Brasil ja garanteix espectacle, però Gea no vol renunciar a fer el seu futbol. “Som un equip que té per norma dominar la pilota. En defensa, no especulem gens. Anem a buscar el rival, som agressius. I, en atac, tenim jugadors de molt talent i molt intel·ligents tàcticament”, analitza el seleccionador.

“El Brasil és el Brasil”