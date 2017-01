El retorn del geni

Roger Federer (17), el millor de la història, va eixamplar ahir la seva llegenda contra Rafa Nadal (9) per 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 i 6-3 en tres hores i 37 minuts en la gran final vintage de l'obert d'Austràlia. El suís reobre la vitrina de títols de Grand Slam, plena de pols des de Wimbledon 2012, per posar-hi el seu divuitè trofeu i consolida la seva posició de líder històric. Amb 35 anys, el geni torna a sortir de la llàntia amb un tennis excels i vertiginós i suma el seu cinquè títol en sis finals a Melbourne. Avui serà el número 10 del món. Campió el 2009, el rocós Nadal va trobar els arguments per fer patir de valent la millor versió de Federer, però va perdre la seva tercera final als antípodes i serà sisè de l'ATP.

El primer set del suís va ser un exercici d'eficiència, agressivitat i velocitat en el colpeig, amb multitud de cops pràcticament a sobrebot per mitigar el verí de l'efecte cargolat del rival. Trenta-quatre minuts de clinic culminats amb un trencament definitiu en el setè joc (4-3) coronat en la primera oportunitat amb una volea llarga de dreta d'aquelles que la resta de mortals eviten en una situació tan compromesa. Els 13 cops guanyadors amb només 7 errors no forçats –certament pocs jugant a tot drap, amb el propòsit global d'escurçar els punts– i el majestuós 14/15 amb el primer servei –6/9 amb el segon– expliquen la inferioritat de Nadal. L'allau del geni, imparable (6-4).

El manacorí va fer un cop de puny de seguida en el segon acte i es va situar amb un 0-4 inimaginable minuts abans, amb dos trencaments en el segon i el quart jocs i la solvència del seu servei. Amb tot perdut, Federer va apujar el nivell d'agressivitat: tot o res. Es va acostar amb un break però Nadal va tancar el set en blanc (3-6).

El manacorí va avisar en l'inici del tercer acte remuntant un 40-0 i disposant de dues pilotes de trencament que no va convertir. Un sobrebot paral·lel de dreta increïble va concedir a Federer una nova pilota de trencament que no va malbaratar (2-0). També es va endur el seu servei (3-0). Nadal va contestar (3-1) però l'helvètic, altre cop tocat per una vareta màgica, va establir el 4-1 amb onze punts consecutius en el servei. Va burxar, a més, en la ferida consumant un nou break amb una restada de revés creuada estratosfèrica (5-1). En el setè joc va salvar dues pilotes de trencament: 6-1.

L'obstinació de Nadal