L'excel·lència té recompensa

ATLÈTIC BARCELONETA: López Pinedo, Famera (1), S. Rasovic (1), Munarriz (3), Minguell, Roca i Mallarach (1) –equip inicial–, Larumbe, V. Rasovic, Tahull (1), Fran (2), A. Bustos i Linares. ASTRALPOOL SABADELL: Motos, S. Cabanas, Carrilo (4), Matoso, López-Escribano, Gallego (1) i V. Cabanas –equip inicial–, Gorria, Soler, J. Bustos, Fenoy, Marsal i Mardones. PARCIALS: 2-0, 3-1, 3-2, i 2-2. ÀRBITRE: Colominas i Iñesta. PÚBLIC: 500 espectadors a les instal·lacions de Can Llong del CN Sabadell.

És indubtable que ara mateix l'Atlètic Barceloneta reuneix la plantilla més potent de les que participen en les competicions estatals i també és cert que si fa rutllar l'engranatge a la perfecció es converteix en una màquina perfecte i imbatible. Ho ha demostrat des de divendres a Sabadell i aquesta ha estat la clau que li ha permès encadenar la cinquena copa i afegir la tretzena a la seva col·lecció particular.

Ahir es va desfer de l'Astralpool Sabadell, que ha fet un bon torneig, però que en cap moment va qüestionar la victòria als mariners. La solidesa defensiva –deu gols encaixats en tres partits– va determinar la sort de la final. Els vallesans no van trobar la manera d'esquerdar l'entramat defensiu barceloní i en les comptades ocasions que ho van aconseguir van topar amb les aturades del veterà Dani López Pinedo, que gaudeix en partits de màxima exigència i que va acabar el torneig rebent el premi de porter menys golejat.

El seu homòleg sabadellenc, José Maria Motos, també va començar inspirat i va aturar els dos primers xuts visitants. Però la insistència marinera, amb un ventall ofensiu ampli, va tenir premi i l'Atlètic Barceloneta va protagonitzar un parcial de 3 a 0 en deu minuts que va glaçar l'empenta i les esperances vallesanes. Munarriz, autor de tres gols i escollit jugador més valuós de la final, va inaugurar el marcador i el van seguir Fran Fernández i Marc Larumbe. El Sabadell va necessitar onze minuts per marcar el primer gol (3-1) i no va repetir fins després del descans (6-2). Òscar Carrillo va ser el sabadellenc més resolutiu i va acabar marcant quatre gols, tots en accions de superioritat numèrica. Ivan Gallego va fer el cinquè de l'equip, que va suposar el 9 a 5, i el serbi Strahinja Rasovic va establir el definitiu 10 a 5, en una final en què els dos equips van estar a l'altura de les circumstàncies, però la diferència de potencial va decantar la balança.

La victòria, i sobretot la solidesa que han demostrat, ha de servir de càrrega de confiança per als de Chus Martin, que les properes setmanes es jugaran moltes de les possibilitats de jugar la final a sis de la lliga de campions. Mentrestant, el subcampionat s'ha de rebre com un nou pas endavant, com reconeixia Gallego al final, en el procés de creixement del conjunt vallesà, que aspira a acabar el curs amb una nova final, la de lliga.