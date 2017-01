L'esperit olímpic de Kilian

Kilian Jornet va afegir dissabte un nou capítol en la seva biografia, la que el converteix en un referent de les disciplines a l'aire lliure més enllà del seu nodrit palmarès. El cerdà, vencedor de la cursa individual de la copa del món de Cambra d'Ase per la penalització d'un minut a Damiano Lenzi, va ser desqualificat perquè ni ell ni Lenzi ni Matteo Eydallin, tercer, van acudir a la cerimònia d'entrega de premis. El quart classificat i candidat al títol que l'any passat va guanyar Kilian Jornet, Robert Antonioli, va ser el que va pujar al lloc més alt del podi.

Penalitzat Lenzi –va tenir un problema amb una talonera quan baixava– i amb Kilian vencedor, tots dos van anar a parlar amb els àrbitres i van presentar un vídeo: Lenzi només hauria comprovat si duia la fixació ben tancada perquè la manipulació per tancar-la l'hauria fet a la zona permesa. I mentre debatien, l'ISMF feia l'entrega dels premis. Els dos esquiadors van decidir no presentar-se fins que no s'aclarissin els fets i Matteo Eydallin va adoptar la mateixa posició. La pròpia federació va reconèixer que la penalització a Lenzi era exagerada, però com que no van anar a recollir els premis ja tenien el mòbil d'una sanció per la qual recomanaven als tres afectats no fer gaire fressa. Llavors va ser quan Kilian, el mateix dissabte al vespre, va manifestar el seu malestar a Facebook.

