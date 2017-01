En marxa el nou model d'activitat física i esport

“Tenim ganes de fer de Catalunya un gran equip i us citaré per aportar idees i per discutir”, va dir ahir el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, a l'Inefc de Barcelona en la presentació del nou model de governança de l'esport català, una estructura d'estat que regirà tant l'esport d'elit i de competició com la pràctica social: “Volem construir una societat més saludable i millorar els resultats esportius.” Per això, però, caldrà “un model sòlid de finançament”. També va intervenir en la posada de llarg la consellera de presidència Neus Munté, que va reivindicar l'esport com un “potent transmissor de valors”, s'hi va referir com un “generador de llocs de treball i de riquesa” i en va remarcar els valors socials i polítics: “L'esport català ens permet explicar-nos al món. És un referent, una immillorable carta de presentació.” Munté va avançar que l'objectiu és que la primavera vinent s'estableixi “un pacte nacional” per a l'activitat física i l'esport i que el govern traduirà en una llei. “Encoratjo tothom a participar en el nou model de governança. Catalunya té capacitat esportiva i esportivitat”, va afegir Munté.