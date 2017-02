25 anys d'esperit olímpic

Un acte solemne amb tots els agents de la societat esportiva catalana presidit per l'alcaldessa, Ada Colau, i per la consellera de la Presidència, Neus Munté, al Saló de Cent de l'ajuntament de Barcelona va donar el tret de sortida ahir als actes de commemoració dels 25 anys de Barcelona 92, els Jocs Olímpics i Paralímpics que van canviar la fesomia de la ciutat i que van reivindicar Barcelona i Catalunya al món. L'objectiu és mantenir la flama i l'esperit olímpic del 92 i per això l'Ajuntament organitzarà una trentena d'actes amb la premissa de la participació ciutadana –festes, xerrades, jocs, caminades, festivals, actes esportius, etc.– que arrencaran el 8 de febrer amb la primera d'un cicle de conferències. En l'acte es va presentar el lloc web www.barcelona.cat/25anysolimpica, destinat exclusivament als actes de commemoració, en el qual s'anirà informant de tots els esdeveniments, alguns dels quals seran els ja previstos en el calendari habitual de la ciutat i disposaran de suport econòmic de l'Ajuntament. És el cas de la marató del 10 de març.

“Els Jocs Olímpics de Barcelona 92 van deixar un llegat d'autoestima perquè la ciutadania es va obrir al món, però, sobretot, la ciutat es va obrir al món. Mai estarem prou agraïts pel que van significar aquests Jocs per a Barcelona, una ciutat que es va comprometre més que mai abans en el treball en equip, just i sostingut que garanteix la igualtat d'oportunitats”, va subratllar Colau.

L'edil va remarcar que “la commemoració ens ha de servir per ajudar a mantenir viva la memòria d'aquells dies. El 2017 ha de ser un any de record, ampli, obert i participatiu.”

Durant la seva intervenció, la consellera Neus Munté va destacar que “els Jocs van representar un abans i un després en la història de la ciutat i del país”, i va celebrar que la commemoració “facilitarà que el joves coneguin l'esperit i els valors de l'olimpisme”. Va recordar alguns moments “molt especials”, com ara l'instant en què Joan Antoni Samaranch va pronunciar les paraules “À la ville de...”, o la imatge d'un alcalde Maragall “eufòric i emocionat”: “L'any 1992 vam assolir un somni que es gestava a Catalunya des de la candidatura de 1936, avortada per la Guerra Civil.” La consellera va destacar que “la culminació del somni va ser possible gràcies a la implicació de tothom” i va subratllar el paper d'“una societat catalana que s'hi va bolcar, assolint la increïble xifra de 60.000 voluntaris abans, fins i tot, de la designació com a organitzadora”. Munté va remarcar el ressò mundial que van significar per al nostre país: “Barcelona es va mostrar al món com a capital del país, una Catalunya que va tenir en els Jocs una oportunitat única de presentar internacionalment la nostra identitat, la nostra cultura, una llengua pròpia que va ser oficial en els Jocs, i una gent acollidora, emprenedora, il·lusionada, i defensora de la pau.”