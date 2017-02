La Santboiana es juga l'accés a la final de copa

La Santboiana buscarà avui un lloc per a la final de la copa de rugbi en el partit únic de semifinals que jugarà al seu camp contra l'Ordizia (12 h). L'equip entrenat per Lewis Williams no disputa una final de la copa des del 2007, edició en què va perdre contra el Salvador (29-16), i no en guanya cap des del 2000, edició en què també va jugar la final contra el Salvador (36-15).

La seguretat de la Santboiana a casa, on ha perdut un sol partit aquesta temporada, contra el VRAC, hauria de ser la garantia que impulsi l'equip degà del rugbi català fins a la final. Amb tot, el seu rival d'avui el va guanyar en l'únic precedent entre els dos equips aquesta temporada –es va imposar 36-20 en el partit de la primera volta–. Això sí, els dos partits de la temporada passada van acabar amb victòria de la Santboiana.

Els dos equips van tenir un accés prou còmode a les semifinals, malgrat que s'enfrontaven amb dos equips classificats per sobre seu en la lliga. La Santboiana es va imposar en els quarts de final, també disputats a partit únic, contra el Cisneros (24-7) i l'Ordizia, vencedor de la copa el 2012 i el 2013, va vèncer l'Independiente (20-6).

L'altre enfrontament de semifinals també es jugarà avui i enfrontarà l'Alcobendas contra el vigent campió de copa, el Salvador (12.30 h).