‘Soc innocent', galàctic

El CPA Olot va demostrar ahir a Fontajau que competeix en una altra galàxia i que l'autoexigència és el motor que ha permès al conjunt de Ricard Planiol, en només tres setmanes, superar de dos punts la puntuació amb què va obrir el compte de títols del 2017, el 14 de gener. 96,9 és la nota global dels jutges ahir per a Soc innocent (94,9 en el gironí), sols a l'abast del deu vegades campió del món. L'actuació, propera a la perfecció, va obtenir millor valoració artística (es van veure dos 9,9) que tècnica. Figures entrellaçades per tota la pista, policies apuntant les presoneres en parella i sobre l'eix de rotació de la que estava a terra imitant un compàs, i patinadores superant una pista d'obstacles i trencant les armes un cop alliberades. És el fil conductor d'una actuació que està cridada a tornar a fer el ple de títols si, a més, es va superant en l'execució a mesura que passen les setmanes. “Cada dia intentem millorar. Ens hem entrenat bé i anem amb l'esperança que sortirà”, va dir a La Xarxa la capitana del CPA Olot, Anna Quintana, que es va mostrar optimista pel que fa a la possibilitat de continuar millorant la coreografia que els va valer el setzè títol català. “No recordo haver vist 9,9 en campionats de Catalunya. Hi ha errades perquè busquem el límit, però que surti quan tens 5.000 persones que et miren és per treure's el barret”, va dir Ricard Planiol, que havia demanat perdó a les patinadores pel grau d'exigència que suposa Soc innocent i que assenyalava l'estatal de Lleida del març perquè s'hi reparteixen les places per competir en l'àmbit internacional.

També va superar la seva actuació a Fontajau fa tres setmanes el CPA Girona, que, després del segon lloc en el territorial gironí, amb 86,2, va acreditar un 91,8 amb una coreografia, Esclaus de la riquesa, executada amb més velocitat i amb moviments més difícils i elaborats, amb la qual es va situar en el primer lloc provisional, fins que va arribar el torn de l'Olot. “Hem canviat una part del disc que crèiem que fallava i ens ha anat bé”, va dir Nuri Solé, que va reconèixer la tasca de l'Olot i que va posar en relleu poder actuar a casa, en un Fontajau ple amb 4.562 persones. El Masnou, amb La dictadura del cos, una coreografia amb més protagonisme de la dansa, va completar el podi. Les maresmenques, les darreres en l'ordre d'aparició, van desbancar el Reus Deportiu del podi. El Tona va ser cinquè i el Figueres, sisè.

