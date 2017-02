La Santboiana fa història

La Unió Esportiva Santboiana ha fet avui història al Baldiri Aleu amb un triomf molt treballat conta l'AMPA Ordizia (23-16) i jugarà la final de la copa deu anys després. El rival dels catalans serà el SilverStorm Salvador de Valladolid, que ha derrotat el Sanitas Alcobendas per 10-13. La Santboiana té el palmarès onze títols de copa i va guanyar la competició per darrera vegada l'any 2000 precisament davant del conjunt castellà. El 2007 va perdre el títol també contra El Salvador.

En un partit que serà recordat per la gran assistència de públic i per la ventada que va dificultat enormement les transformacions i els cops de càstig, el conjunt de Lewis Williams, que en la primer apart va jugar amb el vent en contra i en la segona el va tenir a favor, va oferir un joc més complet i vertical que el seu rival impulsat per l'orgull col·lectiu i per la qualitat d'Afa Tauli. Malgrat tot, el minut 59, l'Ordizia s'ha posat per davant (13-16) transformant un cop de càstig i els catalans s'han quedat deu minuts en inferioritat. Ha estat llavors quan els locals han apel·lat al coratge i han resolt el partit amb dos assajos, el primer en inferioritat i, l'altre, en superioritat.