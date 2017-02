Tots a l'una contra Trump

Donald Trump fa amics per allà on passa. Pocs sectors de la societat americana li queden encara per fer trontollar. Ara li ha arribat el torn a l'esport. Divendres passat, el president nord-americà va signar un decret que, entre altres coses, prohibeix l'entrada als Estats Units, durant noranta dies, a ciutadans procedents de set països amb majoria musulmana: l'Iraq, Síria, l'Iran, el Sudan, Líbia, Somàlia i el Iemen. La polèmica ha ultrapassat la dimensió política i ha esquitxat també el marc esportiu internacional. Al capdavant d'una filera d'esportistes afectats pel vet migratori, l'atleta britànic d'origen somali Mo Farah va condemnar la flamant política migratòria a través de les xarxes socials. “L'1 de gener, sa majestat la reina em va nomenar cavaller de l'orde. El 27 de gener, el president Donald Trump em va fer sentir com un extraterrestre”, va lamentar Farah.

Nascut a Mogadiscio (Somàlia), amb nacionalitat britànica i residència a Portland (Oregon), Mo Farah va mostrar el seu repudi al vet i temor a les repercussions que la reforma de Trump pot originar a la comunitat de la seva mateixa condició. “Em dol haver de dir als meus fills que potser el seu pare no podrà tornar a casa”, va afegir Farah. La reacció del doble campió olímpic en 5.000 i 10.000 m a Londres i Rio, però, no és un cas aïllat. Les seves paraules són només la punta de l'iceberg d'un reguitzell de crítiques d'esportistes de tots els àmbits que s'han anat afegint a la causa contra les noves mesures del president.

Un cas homòleg al de Mo Farah és el de Luol Deng. El jugador de Los Angeles Lakers, originari del Sudan –actualment el Sudan del Sud– i amb passaport britànic, també va criticar obertament una altra restricció del decret que denega l'accés a ciutadans en condició de refugiats durant 120 dies. “No seria on soc avui si no hagués tingut l'oportunitat de trobar refugi en un lloc segur”, va compartir Deng.

El populisme de Trump s'ha enverinat i ha fet que el vent se li giri en contra. Estendards esportius del seu propi país s'han animat a pronunciar-se. I a oposar-s'hi. El capità de la selecció nord-americana de futbol, Michael Bradley, en nom de la Major League Soccer (MLS), va arremetre igualment contra les noves mesures del president. “Esperava que el president Trump fos diferent del candidat Trump, que la retòrica xenòfoba, misògina i narcisista fos reemplaçada per una posició més humil i mesurada per liderar el nostre país. És evident que estava equivocat”, va confessar el futbolista. A més, una àmplia llista de jugadors i tècnics de l'NBA s'han sumat també a les declaracions de l'estrella de Cleveland Cavaliers, LeBron James, i de l'entrenador de San Antonio Spurs, Gregg Popovich. L'últim a alçar-se ha estat l'entrenador dels Warriors i fill de pare assassinat pel gihadisme, Steve Kerr. “Si intentem combatre el terrorisme prohibint a la gent entrar al país, això va en contra dels principis del país i crea por”, va subratllar.

