La Santboiana fa història

La Unió Esportiva Santboiana va fer, ahir, història al Baldiri Aleu amb un triomf molt treballat conta l'AMPO Ordizia (23-16) i jugarà la final de la copa deu anys després. El rival dels catalans en el partit que es jugarà el 30 d'abril serà el SilverStorm Salvador de Valladolid, que va derrotar a domicili el Sanitas Alcobendas per 10-13. La Santboiana té en el seu palmarès onze títols de copa i va guanyar la competició per darrera vegada l'any 2000, precisament davant del conjunt castellà. El 2007, va perdre el títol també contra El Salvador.

En un partit que serà recordat per la gran assistència de públic i per la ventada que va dificultar enormement les transformacions i els cops de càstig, el conjunt de Lewis Williams, que, en la primera part, va jugar amb el vent en contra i, en la segona, el va tenir a favor, va oferir un joc més complet i vertical que el seu rival, impulsat per l'orgull col·lectiu i per la qualitat d'Afa Tauli i Rubén Sanz. Malgrat tot, l'Ordizia, campió el 2012 i el 2013, es va posar per davant (13-16) amb un cop de càstig i els catalans es van quedar deu minuts en inferioritat. Va ser llavors quan van apel·lar al coratge i van sentenciar amb dos assajos, el primer en inferioritat i l'altre en superioritat. La lesió del visitant Julen Goia (60) també va ser un factor decisiu.

Els catalans van anotar primer –Albert Millán (3-0)–, però una marca de l'Ordizia concretada per Imanol Aldanondo després d'una intercepció i el posterior xut de transformació de Valentín Cruz el van situar per davant (3-7). Encara bo que a la mitja part el resultat va ser d'un ajustat 6-7 gràcies a l'encert novament de Millán. La impressió era que la Santboiana no havia estat prou eficient malgrat dominar en certa manera el joc. El conjunt de Lewis Williams va reaccionar en l'inici del segon temps amb un assaig d'Ethan Woodmass i els dos punts de transformació de Millán (13-7), però els bascos, que van interceptar quatre pilotes més, s'hi van regirar anotant tres cops de càstig mitjançant el resolutiu Cruz (13-16).

El moment de màxima dificultat va arribar quan l'Ordizia va tenir superioritat per l'expulsió durant 10 minuts del jugador local Ethan Woodmass (58'). Els de Lewis Williams, malgrat la inferioritat, van saber trobar les pessigolles a la defensa rival. Afa Tauli va trencar pel centre i la jugada va acabar amb un assaig per la dreta de l'atac de la Santboiana culminat per Josep Balsalobre (18-13). Amb l'expulsat recuperat i en superioritat per una exclusió per als visitants, Tauli va tornar a fer una jugada de murri i va establir el 23-16 definitiu. En tots dos casos, els xuts de transformació d'Albert Millán no van anar entre pals. El vent a favor i l'angle van dificultar molt els xuts.