Kisorio compleix a Granollers

El kenyà Matthew Kipkoech Kisorio, autor de la quarta millor marca de la història (58:46), va complir les expectatives i va assolir la victòria en la 31a edició de la mitja marató de Granollers, que va tenir uns 10.000 participants. Les ratxes de vent, de fins a 35 km/h, sobretot en la zona ascendent del circuit cap a la Garriga, van frustrar la possibilitat de trencar la barrera de l'hora, que a la capital vallesana continua sent una fita només a l'abast del malaguanyat Samuel Wanjiru (59:26 al 2008). Amb l'experiència del curs passat, en què no va poder passar de la quarta posició, Kisorio es va mantenir en tot moment al capdavant i al pas pel quilòmetre 10 (29:52) ja avantatjava de 6 segons el grup perseguidor, format per tres kenyans més i el segovià Javier Guerra.

El rubinenc Carles Castillejo (Adidas) va perdre contacte amb el grup capdavanter al voltant del quilòmetre 8, quan Kisorio va accelerar el ritme. “He forçat tot el que he pogut, però quan han fet el canvi he vist que no tenia les cames per aguantar. He passat una petita crisi, però m'he refet. Haig d'estar content perquè gairebé baixo de 1h03, he estat subcampió d'Espanya absolut, campió veterà i campió de clubs amb l'Adidas”, va relatar el fondista català, que tot i la seva condició de prejubilat com a atleta d'elit, no perd la seva capacitat competitiva. El títol estatal va ser, per segona temporada consecutiva, per a Javier Guerra, que al pas pel quilòmetre 20 encara ocupava la segona posició de la general, però no va poder respondre a l'esprintada final d'Evans Korir i Simon Cheprot. “La clau ha estat haver resistit l'atac inicial dels corredors kenyans perquè he pogut anar molt més protegit en la zona on més bufava el vent. He arribat amb les forces justes, però he pogut rebaixar la meva marca personal [tenia 1h02:22 i ahir va acreditar 1h02:14]”, va explicar l'atleta d'Adidas, que pròximament competirà en la marató de Londres (23 d'abril). Pretén segellar el bitllet per al mundial a la mateixa capital britànica.

Pelayo, campiona