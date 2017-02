Oriol Madí signa el doblet en velocitat a Sabadell

Oriol Madí (CA Sant Celoni) va signar el doblet en les proves de velocitat, 60 (6.93) i 200 m (21.43), en el campionat de Catalunya absolut en pista coberta que es va disputar ahir a Sabadell. L'atleta de Santa Maria de Palautordera, de 19 anys, ja havia triomfat en totes dues distàncies la setmana passada en el campionat en categoria promesa. La gran sensació de la jornada, però, va ser una de les joves perles de l'atletisme català, Jael Bestué (Muntanyenc Sant Cugat), que en el doble hectòmetre va establir un nou rècord estatal juvenil i va fixar el millor registre absolut del curs (24.21). La temporada passada la vallesana havia corregut la distància en 24.43.

Les finals de 200 m van tancar una sessió que una hora abans ja havia viscut emocions fortes en els 400 m. Carmen Sánchez (FC Barcelona) va haver de rebaixar la seva marca personal (55.39) per superar la banyolina Esther Guerrero (55.77), que va afinar la seva punta de velocitat amb el propòsit d'atacar demà la seva plusmarca catalana dels 800 m (2:01.72) en el míting que també tindrà com a escenari Sabadell. En els 400 m masculins, Javi Delgado (FC Barcelona) no va poder baixar dels 48 segons i va assolir el títol per només dues centèsimes de diferència respecte al seu company de club, Aleix Porras (48.19 i 48.21), encara en la categoria júnior. Una altra velocista, Cristina Lara (FC Barcelona), que diumenge va segellar el seu bitllet per a l'europeu de Belgrad (7.41), va conquerir amb autoritat el seu tercer títol en els 60 m (7.52). En té dos més en 200 m. També tenen una bona col·lecció de títols Dídac Salas (FC Barcelona), que va assolir el cinquè ceptre en perxa (5,30 m) i Montse Mas (FC Barcelona), que es va imposar per tercer cop en 1.500 m (4;26.17), però que n'ha guanyat dos més en 3.000 m i un de 800 m.

Mínima per a Sancho