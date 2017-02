Helena Casas apuja el nivell en un curs postolímpic rodó

Dos ors i dues plates en el campionat estatal a Palma, una medalla de plata fins ara mai vista en velocitat per equips al costat de la seva companya inseparable, la basca Tania Calvo, en l'europeu de Saint-Quentin-en-Yvelines (França) i dos ors en les dues primeres proves de la copa del món disputades a Glasgow (Escòcia) i a Apeldoorn (Holanda), també en velocitat per equips, quan en els quatre anys anteriors el botí, molt respectable, havia estat de tres podis, conformen l'excepcional curs postolímpic que viu la vila-secana Helena Casas en la maduresa relativa –28 anys– de la seva carrera. El magnífic diploma olímpic obtingut a Rio de Janeiro va semblar el colofó a una trajectòria prolífica, però, pel que s'ha vist en els darrers mesos, va ser el punt de partida a una etapa d'èxits. La sinergia entre Casas i la basca de 24 anys Tania Calvo els ha permès apujar el llistó i accedir de ple a l'elit mundial. En els objectius a curt termini s'albira el mundial de Hong Kong del mes d'abril. “L'objectiu en la copa del món és seguir sumant punts per al mundial, en el qual crec que podem assolir el podi o, almenys, lluitar per les medalles”, reflexiona la vila-secana. Amb l'estat de forma actual probablement haurien aspirat a pujar al podi olímpic. Tindran l'oportunitat de demostrar-ho en el mundial de l'especialitat. En el llarg recorregut, Casas té el repte de reviure l'experiència olímpica l'any 2016. Sigui com vulgui, totes dues i la resta de la delegació de la federació espanyola marxen avui a cap a Calí (Colòmbia) per defensar el lideratge de la copa del món en la tercera de les quatre proves. La darrera es correrà els dies 25 i 26 de febrer a Los Angeles (EUA).