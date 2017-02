Schmidhofer sorprèn amb l'or en l'estrena del mundial

Sorpresa en la prova inaugural del mundial d'esquí alpí de Saint-Moritz. L'austríaca Nicole Schmidhofer es va imposar a les principals especialistes en el supergegant femení i va aconseguir la seva primera victòria en una gran competició internacional. Els seus resultats més destacats eren, fins ahir, un tercer lloc en un descens i un segon lloc en un supergegant de la copa del món. L'austríaca va rellevar en la llista de campiones del món de supergegant la seva compatriota Anna Veith, que també va participar en la prova, però que no va poder acabar perquè va saltar una porta.

Schmidhofer va fer la baixada, de 2.059 m de longitud i 550 m de desnivell, amb un temps d'1:21.34 i va desbancar del primer lloc Tina Weirather, que fins llavors havia fet el temps de referència (1:21.67). L'esquiadora de Liechtenstein va recular fins al segon lloc, però cap més esquiadora va ser capaç de superar-la i es va assegurar la plata, amb la qual estrena el seu palmarès en el mundial. La suïssa Lara Gut, campiona de la copa del món la temporada passada i líder actual de la copa del món de supergegant, va completar el podi amb la tercera posició i un temps de 1:21.70. Amb aquest bronze, l'esquiadora suïssa ja acumula cinc medalles en les seves participacions en els mundials, però encara se li resisteix l'or.

Hi havia molta expectació al voltant de l'actuació de Lindsey Vonn. La nord-americana, considerada per molts la millor esquiadora de tots els temps, tot just havia disputat cinc proves de la copa del món un cop recuperada d'una llarga lesió, amb victòria inclosa en el descens de Garmisch-Partenkirchen, però ahir no va poder lluitar per les medalles en sortir del traçat en la seva part intermèdia. Vonn tindrà una nova oportunitat de pujar al podi en la prova combinada de dissabte. Avui està previst que es disputi el supergegant masculí a la pista Corviglia, amb un desnivell de 600 m i una llarga de 1.920.