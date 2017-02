En caiguda lliure

La caiguda lliure del Catgas sembla que no té aturador. L'equip colomenc encadena set jornades sense guanyar, i només ha sumat un punt dels darrers 21 que s'han disputat. Sembla que el cos tècnic no endevina la tecla des del triomf contra el Burela, de fa ja gairebé dos mesos. Des d'aquell 16 de desembre, en què els colomencs van superar el conjunt gallec per un ajustat 2-1 gràcies a dos gols de l'argentí Maxi Rescia, que les coses s'han torçat a Santa Coloma. “Tots els equips passen una mala ratxa durant la lliga, però a nosaltres se'ns està allargant massa”, comenta el capità, Rafa López, que considera que la reiteració dels resultats negatius afecten molt l'aspecte anímic del grup.

La derrota per 7-0 del cap de setmana passat a la pista del Peníscola va ser un cop dur, molt dur, d'entomar per al grup. “No m'agrada parlar de tocar fons, però vam desaparèixer de la pista i sabem que no vam estar a l'altura de les circumstàncies. Hem de remar molt per sumar punts i sortir d'aquesta mala ratxa”, comenta el capità colomenc, que es va mostrar també molt contundent a les xarxes socials després de la derrota de dissabte passat. “El tema de la càrrega de feina i que la plantilla curta és evident, però ja ho tenim assumit. No ho podem posar d'excusa”, considera.

En els darrers partits –sis derrotes i un empat– hi ha una situació recurrent: el rival s'ha avançat, ha obert la llauna. Excepte en el partit contra el Jaén, els colomencs han hagut de remar contra corrent des de l'inici. I només contra l'Aspil es va aconseguir sumar un punt després que Maxi Rescia marqués el gol de l'empat. En la resta, el Catgas s'ha quedat a mitges o no ha aconseguit recuperar el desavantatge. “No és una anècdota. Però crec que no estem al nivell defensiu del primer tram del curs, ni a l'inici ni al final dels partits. Aquesta és la clau”, considera el cordovès. “Hem de recuperar el bloc compacte que teníem. Els partits es guanyen des de la defensa, i ara mateix som massa vulnerables i ens marquen massa gols per aquesta raó”, afegeix.

Tot i que el Llevant (15è) i el Cartagena (12è), propers rivals dels colomencs, semblen conjunts propicis per trencar aquesta mala dinàmica, el capità del Catgas no es vol confiar: “No m'agrada parlar de rivals assequibles en una lliga tan competitiva com la nostra. Hem d'afrontar els dos propers partits com dues finals. I ja està”, diu Rafa López, que demana tranquil·litat a l'afició, al cos tècnic i als jugadors. “Tenim el convenciment que ho tirarem endavant”, conclou el capità d'un equip en caiguda lliure que divendres té una bona ocasió per reaccionar.