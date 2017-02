A ritme de rècord

Adel Mechaal, que tornava a la competició després que el TAS li aixequés cautelarment la suspensió, va entrar a la recta d'arribada saludant el públic i tot seguit va fer la volta d'honor. El palamosí es va desfogar del neguit de les últimes setmanes amb una gran victòria en els 3.000 m (7:48.39) , segellada amb la mínima per a l'europeu de Belgrad. Mechaal, que no va saber fins dilluns al vespre que tenia llum verd per tornar a competir, va arribar des de Madrid ahir mateix a la tarda després d'una setmana de càrrega d'entrenament i sense haver pogut preparar específicament la seva participació al míting. “Des de l'agència espanyola antidopatge m'estan fent la vida impossible, però estic convençut que el TAS m'acabarà donant la raó. ”, va etzibar. Amb la mínima europea a la butxaca, el migfondista palamosí té previst, com és habitual, doblar distància –3.000 i 1.500 m– en el campionat estatal, el 18 i 19 de febrer a Salamanca. També va fer la mínima en 3.000 m el jove vallesà Jordi Torrents (FC Barcelona), amb 7:57.97.