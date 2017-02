De Kevin Young a Genzebe Dibaba

Quan encara ressona la magnífica exhibició de l'etíop Genzebe Dibaba en els 2.000 metres de la pista coberta a Sabadell, avui aterra a Barcelona la kenyana Florence Kiplagat, que diumenge intentarà rebaixar per tercera vegada la seva plusmarca de mitja marató a la capital catalana. Dibaba i Kiplagat són les últimes protagonistes de la reduïda llista d'atletes que han batut algun registre mundial per terres catalanes. En aquest club també hi destaca el nord-americà Kevin Young, que des dels Jocs de Barcelona 92 encara conserva el rècord mundial de 400 m tanques amb un registre de 46.78. De fet, Dibaba, Kiplagat i Young són els únics que mantenen els seus registres assolits a Catalunya intactes en la taula de rècords.

Com si no hi hagués obstacles, el 8 d'agost del 1992 Kevin Young va fer una volta a l'Estadi Olímpic Lluís Companys espectacular i es va convertir en el primer i únic atleta a cobrir la distància en menys de 47 segons. Young superava la millor marca del seu compatriota Edwin Moses (47.02) i gairebé 25 anys després encara ningú ha estat capaç ni d'acostar-s'hi. De fet, el millor registre del segle XXI és en poder del també nord-americà Kerron Clement (47.24 al 2005), que figura en el setè lloc del rànquing.

També es va mantenir durant molts anys en la taula de rècords la marca de l'equip nord-americà de 4x100 m, format per Mike Marsh, Leroy Burrell, Dennis Mitchell i Carl Lewis, que van signar 37.40 a Barcelona 92. Aquest registre va ser igualat per un altre quartet dels Estats Units en les semifinals del mundial de Stuttgart 1993, però no es va poder superar fins 16 anys després amb la irrupció d'Usain Bolt, el Llamplec de Trelawni en els Jocs de Pequín 2008. La tercera plusmarca aconseguida als Jocs de Barcelona, el relleu dels Estats Units de 4x400 m (2:55.74), només va tenir un any de vigència perquè un altre quartet nord-americà el va superar en el mundial de Stuttgart (2:54.29).

En pista coberta, la plusmarca de Genzebe Dibaba en la inusual distància de 2.000 m és tot just el segon millor registre aconseguit a Catalunya. La protagonista del primer rècord va ser la russa Iolanda Chen, que es va imposar en el triple salt del mundial de Barcelona 1995, al Palau Sant Jordi, amb una marca de 15,03 m.