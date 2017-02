Kiplagat arriba en forma

La kenyana Florence Kiplagat, amb tres victòries i autora de dues plusmarques mundials, s'ha convertit en la millor ambaixadora de l'eDreams mitja marató de Barcelona, que no para de créixer. “Diumenge ja veurem què passa, però per les xifres de participants i pel nivell dels atletes d'elit som a les portes de la millor edició de la mitja marató de Barcelona”, s'aventura a pronosticar Sergi Pujalte, director general de la prova. Pujalte es refereix als 17.718 inscrits, que ja signifiquen un rècord de participants, 9% més que el 2016. Altres dades que conviden a l'optimisme i que demostren que la cursa encara té marge de creixement són que el 31% són dones i que la participació estrangera ja s'eleva al 38%.

Florence Kiplagat, que el curs passat va vèncer amb un registre discret per a ella d'1h09:19 després d'haver passat la malària, no descarta aquest cop tornar a assaltar la seva plusmarca mundial (1h05:09), aconseguida el 2016, si les condicions són òptimes: “El meu objectiu és fer una gran cursa. Serà fonamental la direcció del vent, si el tenim a favor intentaré batre la meva marca.” Per assolir el seu propòsit, la fondista kenyana tindrà els companys de viatge habituals complint el paper de llebres, el seu compatriota Dickson Kipchumba i el santpolenc establert a Kenya Marc Roig (CA Laietània). Kiplagat continua apostant per Barcelona per començar la temporada atlètica: “M'hi sento molt a gust, tant pel tracte com pel temps. És la quarta vegada que vinc i m'anirà molt bé per saber en quin punt de forma estic amb vista a la marató de Londres [el 23 d'abril].” Amb dues plusmarques en el seu palmarès, la corredora kenyana té la distància de la mitja marató molt apamada i no amaga que el seu somni és convertir-se en la primera atleta que trenca la barrera dels 65 minuts. En la marató, en canvi, pensa que encara li falta experiència, tot i ja n'ha disputat sis, amb dues victòries a Chicago (2015 i 2016) i un tercer lloc a Londres (2016). A llarg termini, té l'objectiu de guanyar una plaça per als Jocs de Tòquio 2020 després d'haver quedat a les portes dels de Londres i Rio.

L'hora en el punt de mira