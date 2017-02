El CSD buscarà una solució per al voluntariat esportiu

El nou president del CSD, José Ramón Lete, va reunir ahir a Tarragona per primer cop el secretari general de l'Esport de la Generalitat, Gerard Figueras, conjuntament amb els responsables d'esports de les comunitats autònomes espanyoles, per posar sobre la taula algunes de les qüestions que més preocupen el sector. Lete, d'entrada, es va comprometre a trobar una solució per als voluntaris esportius que reben petites remuneracions de tots els clubs espanyols a través d'un règim especial. Es tractaria, doncs, d'evitar el cost que suposa haver de donar d'alta a la Seguretat Social els voluntaris que col·laboren amb les entitats. Tots els dirigents esportius van dir-li que aquesta havia de ser una de les seves prioritats ja que la preocupació és compartida.

Figueras també va explicar que Lete s'ha compromès a pagar el deute que l'Estat té pendent del 2016 amb els set centres de tecnificació que hi ha a Catalunya –la Seu d'Urgell, Banyoles, Amposta, Ripoll, Esplugues, Cornellà i Lleida– i que puja a 150.000 euros. El responsable del govern espanyol, en canvi, no va ser tan explícit en una altra de les reclamacions conjuntes de tots els seus interlocutors: derogar la llicència única. Va proposar, això sí, continuar parlant-ne i si realment hi ha un consens ampli entre totes les comunitats respecte a aquest afer podria estudiar una alternativa.

El govern català manté també la preocupació perquè l'Estat compleixi, més enllà de les paraules, els seus compromisos amb els Jocs del Mediterrani del 2018. “El govern espanyol ha signat un manifest en què expressa la seva bona voluntat, però nosaltres volem saber la quantitat que invertirà finalment i quan ho farà perquè les infraestructures s'han d'acabar”, va precisar Figueras.

La Generalitat tem que la negociació política per al pressupost espanyol del 2017 ho compliqui tot. “Una pròrroga del pressupost del 2016 no ens valdria perquè desconeixem llavors d'on sortirien els diners”, assenyala Figueras. En aquest sentit, l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va assegurar dimecres, després de reunir-se amb Lete, que era inconcebible que els Jocs no s'acabessin fent l'any vinent.