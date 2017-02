Guanyar, i estalviar forces

Els quarts de final de la copa femenina que s'està disputant a Terrassa no van donar cap sorpresa i els favorits en cadascun dels enfrontaments van aconseguir la victòria. Tots ho van fer intentant estalviar forces i donant minuts a gairebé totes les jugadores perquè aquest matí jugaran les semifinals. La Sirena CN Mataró, el campió, buscarà una plaça en la final contra el CE Mediterrani, mentre que el CN Terrassa, l'amfitrió, jugarà contra l'Astralpool CN Sabadell, el gran favorit, en un derbi vallesà.

El Mataró va iniciar la defensa del títol derrotant el Madrid Moscardó per 11-7. El partit no va ser fàcil, ja que les maresmenques no es va distanciar fins a l'inici de la segona meitat. El Mediterrani no va tenir cap problema contra el Saragossa (5-17), i un parcial de 0-4 d'inici ho va deixar força clar. El Terrassa també va tenir un bon inici de partit contra el CN Rubí (3-0) i després va saber administrar aquest avantatge fins a classificar-se per a la semifinal (10-7). Finalment, el Sabadell va vèncer (13-9) contra un rival molt complicat, el CN Sant Andreu, i només va poder trencar la seva resistència poc abans del descans. Les sabadellenques es van distanciar en el tercer quart, però les barcelonines van continuar lluitant fins al final.