El vent frena Kiplagat

Els kenyans Leonard Langat i Florence Kiplagat van imposar-se ahir en la mitja marató de Barcelona, però la segona va quedar lluny de recuperar el seu rècord del món de la distància, que era l'objectiu que s'havia marcat en la seva vista a Catalunya. La prova va aplegar 15.000 participants, 5.454 de la categoria femenina.

Kiplagat era el gran reclam de la cita a Barcelona. No va tenir rival entre les dones i va encadenar el quart triomf en la seva ciutat preferida, però la marca que va registrar (1h08:15), va quedar lluny de l'inesperat rècord mundial (1h05:09) que fa uns dies va fer la jove Peres Chepchirchir (1h05:06) a l'emirat de Ras El Kaimah. El temps i, sobretot, el vent, com va admetre després Kiplagat, no va jugar a favor de les seves aspiracions, sobretot a partir del quilòmetre 10.

La kenyana va sortir acompanyada pel maresmenc Marc Roig, clau en els anteriors rècords de Kiplagat a Barcelona, i va creuar el quilòmetre 5 amb 15:38, només nou segons per sobre del seu rècord del 2016. En el tram de l'avinguda del Paral·lel va mantenir el ritme, però el vent de cara va començar a passar-li factura a les Corts Catalanes. En el quilòmetre 10 (31:50) ja estava 48 segons per sobre del seu objectiu. A partir de llavors, la kenyana es va deixar anar i va marcar una marxa més pausada. Roig va plegar en el quilòmetre 15 i la kenyana es va quedar sola amb el seu compatriota Dickson Kupchumba, que el va portar fins a la meta. Darrere Kiplagat van creuar l'arribada l'etíop Kuma Dibaba i la portuguesa Jessica Augusto.

En la lluita per la victòria absoluta Langat va tenir companyia des del principi. Els seus compatriotes Victor Chumo, Meshak Koech, Joel Kimurer i el doble campió del món de marató Abel Kirui. El ritme va ser bo fins al quilòmetre 10 (28:45, set segons per sota del rècord del circuit). A partir de llavors el grup es va disgregar, Kirui va cedir i les opcions de rècord es van esvair. Langat, amb una millor marca de 59:18 (2014), va fer el canvi de ritme definitiu en el quilòmetre 20, i tot i accelerar en els quilòmetres finals, no es va poder acostar a la marca d'Eliud Kipchoge del 2013 (1h00:04).

El terrassenc Jaume Leiva va ser el primer atleta que va entrar rere els sis primers africans (5 kenyans i 2 etíops) amb una 1h05:25, a uns dos minuts de la seva millor marca.