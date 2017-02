Els retorns dels campions

Jonathan Romeo (Lloret la Selva) i Laia Andreu (CA Granollers) van guanyar el campionat de Catalunya absolut a Caldes de Malavella amb 2.000 atletes de totes les categories. Són títols que els suposen el colofó d'una gran temporada d'hivern després dels respectius parèntesis competitius, de gairebé dos anys per al selvatà (lesió) i de maternitat per a la vallesana.

La capitalitat catalana del cros de Caldes de Malavella va quedar reforçada en una jornada amb fang al circuit, bona temperatura per córrer i una minsa i intermitent pluja que es va veure tacada per l'error del sistema tècnic de cronometratge a partir de la cursa absoluta masculina –asterisc en la classificació, indica l'ordre però no els temps–, a l'espera de revisar els resultats i donar-los oficialitat.

Per eliminació

La Sansi va ser la protagonista de la cursa masculina a l'inici, amb tres atletes del club de Josep Lluís Blanco al davant, a ritmes prohibitius. Agrupats en vuit unitats, els de davant van anar perdent atletes a mesura que el final era cada cop més proper. Amb la majoria del públic entregat al selvatà Romeo, el penúltim producte de la factoria d'Isidro Jiménez al Lloret es va quedar sol amb Abderrahim El Jaafari quan faltven de dos terços de volta per acabar, i només llavors va prémer l'accelerador, per mirar de completar el títol amb el triomf en la cursa. En la recta d'arribada, El Jaafari –no té tres anys seguits de llicència en clubs catalans– ja tenia la victòria lligada i, per això, els dos primers van creuar la meta amb els braços aixecats, victoriosos. “Venia a fer un bon paper: quedar entre els cinc primers per entrar a la selecció pel campionat d'Espanya. M'esperava ser-hi, però no tant al davant” va dir Romeo. “No era la nostra lluita, n'havíem parlat amb l'entrenador i sabíem que eren estrangers, i com que el que volíem era fer un podi a nivell català... A poc a poc els hem pogut anar agafant. I només m'ha guanyat un d'ells” valorava el nou campió de Catalunya, que recordava el desenllaç: “No tenia pressa, sabia que eren cinc voltes i que si aguantàvem aquell ritme els atletes anirien caient. Al final hem quedat dos i no he pogut guanyar però estic molt content de com ha anat.”

A ritme