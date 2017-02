Un dia de fúria

Rodamon és una paraula que li escau d'allò més, a Borko Ristovski (1982, Sokpje), un porter que està triomfant finalment en l'handbol europeu després d'una trajectòria que l'ha portat a jugar en tretze clubs de set països diferents des de 1999. Només l'ull clínic de Xavi Pascual per als porters podia veure en Ristovski allò que els altres grans de l'handbol europeu no percebien. La prova definitiva va arribar dissabte en una de les grans pistes europees, l'Arena de Veszprém. Sortint de la banqueta després del descans, va protagonitzar els millors 30 minuts que es recorden en molt temps d'un porter del Barça contra un dels grans europeus.

Ristovski va fer deu aturades, la majoria amb el seu rival entrant fins a la línia de sis metres, que van decidir literalment un partit (22-25) que podria donar al Barça el primer lloc del grup. Quan el partit estava més calent (18-18) el porter va fer sis aturades seguides davant l'admiració de la pròpia afició local, que es feia creus que un porter molt lluny de la fama de Sterbik o Landin estigués oferint un recital com aquell davant Ilic –màxim golejador europeu el 2016–, Gajic, Nagy, Ugalde i companyia.

Ristovski és un porter que a primera vista enganya. Per la seva corpulència física es fa difícil pensar que tingui una agilitat de cames i mans com la que exhibeix. És un vertader gimnasta, de l'estil de Sterbik.

Poca gent ho recorda, però Ristovski ja va jugar fa deus anys a l'Asobal en dos clubs modestos, el Teucro i l'Algesires. No va marcar diferències. Va tornar al seu país; després, a Alemanya; un any a Qatar, a la lliga francesa i, finalment, va aterrar en un dels grans d'Europa, el Rhein-Neckar Löwen. Allà va fer eclosió. Decisiu en el títol de lliga, en la Champions va treure de polleguera el Barça. I Pascual, quan va veure que no podria tenir Rodrigo Corrales, va apostar pel macedoni. L'actuació de dissabte no va ser casual. Amb ell sota els pals el Barça va guanyar a la pista del Flensburg (27-28) amb una altra exhibició del macedoni, aquesta vegada durant 60 minuts (18 de 43 aturades).

Duo dinàmic