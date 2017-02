El club més complet del país

El Memorial Pere Vilardebò de Santa Eulàlia de Ronçana, que es disputarà el 25 i el 26 de febrer, servirà de bateig oficial del Terrassa Ciclisme Club, una entitat pionera al país perquè és l'única amb una estructura d'equips que comprèn des de benjamins fins a sub-23, masculins i femenins. El club es va presentar diumenge i es va constituir l'any passat arran de la fusió de tres entitats de Terrassa reconegudes (PC Nicky's, CC Ca n'Anglada i CC Corvi) amb la intenció inicial de crear un equip de categoria júnior, una de les mancances que hi havia a la localitat. Els responsables es van posar d'acord i amb la mediació de la regidoria d'Esports de Terrassa, que dirigeix Dani Nart, van impulsar el projecte que ha començat a rodar amb més d'una seixantena de corredors, un cos tècnic de sis entrenadors qualificats i un expert i referent en la direcció i promoció ciclista, Ramon Tejedor.

El principal objectiu del Terrassa Ciclisme Club és reunir les eines necessàries per donar continuïtat al desenvolupament dels corredors en totes les etapes formatives amb un projecte amb voluntat de consolidar-se. “La nostra filosofia és que neixin ciclistes”, explica Enric Vilanova, un dels artífexs de l'entitat i tècnic titulat. La intenció és competir en les proves del calendari català i que els equips de les categories superiors puguin participar en curses d'àmbit estatal perquè hi ha una participació més elevada i és on poden progressar més, segons explica Vilanova. Hi afegeix que Terrassa és un lloc privilegiat per a la pràctica del ciclisme. Els més petits s'inicien al circuit municipal i els que surten a la carretera tenen vies secundàries a prop.

El tècnic vallesà espera crear escola: “Som pioners en aquesta estructura i ens agradaria ser un exemple i que ben aviat hi hagi quatre o cinc clubs iguals a Catalunya.” Està convençut que la reproducció del model permetria tenir més arguments per crear un equip professional català: “És una petita masia del ciclisme i si n'hi hagués més serviria de pressió perquè les institucions i les empreses apostessin per impulsar un projecte professional.”

Al club hi ha corredors amb projecció, com ara Laura Rodríguez –líder de la copa Espanya de pista–, Paula Sellol, Alexandra Moreno, David Miguel i Abel Balderstone, i alguns estan en centres de tecnificació com ara el de Ripoll.