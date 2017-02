Sense marge d'error

Els Laureus són una mena de simulació dels Oscar del cinema. L'actor britànic Hugh Grant va ser ahir el presentador de la gala i es va afegir a una llista d'il·lustres mestres de cerimònies, entre els quals destaquen actors de la talla de Bill Murray, Kevin Spacey i Morgan Freeman. A banda de la potència de les imatges d'una gala d'impacte mundial –tot i que, certament, fer-la coincidir de ple amb la Champions no sembla el millor reclam a Europa–, els Laureus fan des de la seva fundació una aposta clarament solidària, amb més de 150 projectes actius en 35 països amb l'esport com a eina social i padrins de luxe. No en va, els premis van néixer l'any 2000 al Principat monegasc apadrinats ni més ni menys que per l'activista i expresident de Sud-àfrica Nelson Mandela. Ubicats a Mònaco entre el 2000 i el 2003, han tingut posteriorment vocació itinerant i s'han escenificat a mig món: Lisboa (2004), Estoril (2005), Barcelona (2006, 2007), San Petersburg (2008), Abu Dabi (2010, 2011), Londres (2012), Rio (2013), Kuala Lumpur (2014), Xangai (2015) i Berlín (2016). El 2009 no hi va haver gala.