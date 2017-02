Europa sempre fa respecte

El Barça Lassa continua la seva voràgine de partits i avui, una vegada més, no es pot permetre el luxe de fallar a la pista del cuer del grup 1 de la lliga de campions, el Kadetten suís (20h). La primera posició –que classifica directament per als quarts de final– continua en joc per la pressió del PSG, l'equip no només favorit del grup sinó també per guanyar el títol a Colònia.

El Kadetten només ha guanyat un partit, però amb un canvi recent d'entrenador –ha arribat l'eslovè Peter Kukucka– Pascual avisa que no posarà les coses fàcils: “Dissabte va perdre a casa contra el Kiel (25-30), però els alemanys no es van poder escapar fins als últims deu minuts i gràcies a l'actuació de Wolff sota els pals.”

El Barça arriba en aquesta fase de la temporada en una molt bona situació, no només pels resultats positius, sinó perquè no té cap contratemps físic greu en la plantilla un cop Filip Jícha va completar el període de recuperació durant l'aturada pel mundial. Jallouz es quedarà a Barcelona, però només té petites molèsties. Els 16 jugadors restants viatjaran tots a Suïssa.

És probable que avui, després del duríssim partit contra el Veszprém, hi hagi rotacions i que, jugadors amb menys minuts, com ara Noddesbo, Ariño i Saubich, puguin tenir més minuts. També s'ha de tenir en compte que dissabte visita el Palau el Naturhouse en un partit que pot deixar la lliga Asobal sentenciada.

“Al Palau vam guanyar contra ells en un dels millors partits de la temporada, però l'equip que veurem avui no hi té res a veure; han recuperat jugadors i juguen sense pressió”, precisa Pascual. Amb tot, el Barça no ha perdut en cap de les cinc visites a la pista del campió suís. Després del partit d'avui vindran dos duels determinants, el primer al Palau contra el Flensburg (26 de febrer) i el segon a Alemanya contra el Kiel (5 de març). Probablement, farà falta guanyar-los tots dos per segellar el primer lloc. La fase de grups acabarà a casa contra el Wisla (11 de març).