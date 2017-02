El migfondista precoç

“Té una capacitat brutal per assimilar els entrenaments, i un manera de córrer molt natural”, diu Maria Carbó

Jordi Torrents (Castellar del Vallès, 1997) només té 19 anys, tot just és promesa de primer curs (sub-23), però ja ha estat capaç d'acreditar dues mínimes absolutes (1.500 m i 3.000 m) per a l'europeu en pista coberta de Belgrad. Format inicialment en les files de la JA Sabadell a les ordres de Josep Molins, Torrents sempre ha anat un pas endavant respecte als seus companys de generació. Té unes condicions innates per a les curses de mig fons i ja de ben petit va proclamar la seva passió per l'atletisme. “Des que vaig començar a practicar l'atletisme, als 9 anys, sempre m'ha agradat molt tot el que envolta aquest esport, des dels entrenaments, la competició, la fisioteràpia, la nutrició [...] tots els detalls. Tot ha d'anar perfecte”, explica aquest estudiant de segon de criminologia per la UOC. Amb aquesta passió i determinació per arribar a l'elit, a Torrents no l'ha afectat haver de créixer amb l'etiqueta que l'assenyalava com un dels migfondistes estatals amb més talent i projecció internacional. I tampoc no va dubtar quan als 16 anys va tenir l'oportunitat de formar part del grup d'entrenament de Jama Aden, el tècnic de Genzebe Dibaba, encara que la decisió suposés haver-se de traslladar temporalment a Etiòpia. La relació amb el tècnic d'origen somali va acabar de manera abrupta l'estiu passat arran de l'operació Rial, però Torrents no ha variat el rumb i, a les ordres de Maria Carbó (Pla del Penedès, 1984), no ha tardat a tornar demostrar la seva capacitat per a les curses de mig fons.

Torrents es mostra optimista amb vista a aquesta nova etapa al costat de Carbó: “Estic content tant pels resultats com per la relació amb el grup d'entrenament. Els rodatges i la feina de gimnàs els faig a Castellar, i un o dos dies a la setmana anem a fer les sèries a Vilafranca del Penedès.” Al seu torn, Carbó tampoc no amaga les virtuts del seu nou deixeble: “Es pot dir, sense desmerèixer ningú, perquè tinc altres corredors internacionals al meu grup, que és l'atleta amb més talent que he entrenat mai. És com una esponja. Té una capacitat brutal per assimilar els entrenaments. Té una manera de córrer molt natural i econòmica, i el millor de tot és que té un marge de millora molt gran, perquè només té 19 anys.” En aquest sentit, l'entrenadora penedesenca té cura de no córrer més del compte: “De moment, respon molt bé, però no vull pecar de fer les coses massa de pressa. Hem d'anar cremant les etapes a poc a poc, perquè encara és molt jove.”

El repte més immediat de Torrents és segellar la classificació per a l'europeu en pista coberta de Belgrad en el campionat d'Espanya que es disputa aquest cap de setmana a Salamanca. Tot i que té dues mínimes al sarró (1.500 i 3.000 m), el migfondista vallesà apostarà per la distància més llarga, tant perquè havia enfocat la seva preparació cap aquesta prova com perquè tindrà molts menys rivals amb marca acreditada. “Mechaal és el gran favorit. Espero quedar-me a prop d'ell”, sentencia el vallesà, que admet, no obstant això, que l'europeu absolut no entrava inicialment entre els objectius del curs.

Els somnis olímpics