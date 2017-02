“Això no és Hawaii, però estic bé”

El Hannover del català Pere Estrany va protagonitzar la sorpresa de l'anterior jornada de la lliga de campions en empatar a quinze contra l'actual campió d'Europa, el Jug Dubrovnik. La diferència entre els equips és abismal i tornar de Croàcia amb un punt és un resultat excel·lent. Amb tot, l'expedició alemanya va acabar amb un regust agredolç: “Vam perdre una bona oportunitat de guanyar. En l'últim parcial guanyàvem 10 a 6 i ens van clavar un parcial de 9 a 5; són molts gols.” La gesta de l'equip ha aixecat expectació a Hannover, on avui s'espera una presència important d'aficionats per presenciar el duel contra el Jug, i a més, per primer cop es retransmetrà un partit de clubs pel canal estatal d'esports més important. L'equip alemany ja havia demostrat qualitats en empatar en la segona jornada amb l'Atlètic Barceloneta. Estrany, un dels damnificats de la crisi econòmica del waterpolo estatal, està satisfet amb l'experiència alemanya en un club que ha crescut els últims anys. Acaba de guanyar la copa i lidera la lliga. “Ja m'agradaria jugar a casa, però no hi ha possibilitats. Això no és Hawaii, però estic molt bé. Ha estat un encert total.” És el seu segon any i n'hi queden tres més.