Casas i Calvo són terceres en la copa del món de Cali

La catalana Helena Casas i la basca Tania Calvo van ocupar la tercera posició en la velocitat per equips de la copa del món que s'està disputant a Cali, Colòmbia. Després de guanyar les dues primeres proves disputades l'any passat segueixen en les places de podi i ocupen la primera posició de la general de la copa del món en aquesta modalitat. A Cali, van fer el quart millor temps en la primera mànega, i van millorar en la segona però van haver de disputar la final B. En la lluita per la tercera posició Casas i Calvo van derrotar l'equip xinès. “En la primera mànega no hem estat gaire fines, però hem anat millorant i estem molt contentes per seguir en el podi”, va manifestar la ciclista de Vila-seca.