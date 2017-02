Reacció a còpia d'orgull

L'Atlètic Barceloneta va perdre ahir a la piscina de l'Eger hongarès una bona oportunitat en el primer partit de la segona volta del grup B de la lliga de campions. Un triomf li hauria aclarit les seves possibilitats d'accedir a la final a sis de Budapest –els tres primers– i ara haurà de serrar les dents en les quatre jornades que falten per al final de la primera fase. L'Eger va ser superior durant bona part del duel, però no va rematar la feina i el Barceloneta, amb orgull, va estar a punt d'empatar. L'equip català perdia per 8-4, però no va llançar la tovallola i va inquietar fins al final.

Els catalans van fallar el primer atac. Lorincz, en canvi, va sucar des de fora (1-0). Munárriz, però, va empatar amb un llançament peculiar que va sorprendre el porter local. Els magiars, conscients del que s'hi jugaven, es van avançar de nou aprofitant una exclusió de Strahinja Rasovic (2-1). Blai Mallarach va enviar la bola al pal i Chus Martín, el tècnic de l'Atlètic Barceloneta, va demanar temps mort. L'Eger va continuar manant i, molt resolutiu, va establir un perillós 3-1 mitjançant Hosnyánszky. Martín Famera, amb un tir exterior, va reduir diferències (3-2), però l'Eger va saber jugar un atac perfecte amb el seu boia Hárai (4-2). En superioritat, el porter local va ser protagonista en el darrer atac dels catalans; primer, aturant un tir exterior i, després, salvant una acció claríssima dels barcelonins.

Les coses es van complicar encara més quan Hosnyánszky va sorprendre López Pinedo amb un llançament ras (5-2). La defensa hongaresa va desviar un llançament de Munárriz que va entrar (5-3). Viktor Raskovic, a més, va batre el magiar Mitrovic des de lluny, consumant una bona reacció dels mariners (5-4), més forts al darrere i amb una mica més de fluïdesa en les combinacions d'atac, un dels seus grans dèficits. Erdély, no obstant això, va treure les teranyines de la porteria del Barceloneta (6-4). El conjunt de Chus Martín va malbaratar la darrera possessió del segon parcial en superioritat. El porter va aturar una acció ben trenada culminada per Minguell a la posició de boia.

Tot just arrencar el tercer parcial, Erdélyi va marcar el 7-4 amb un tir lateral poc usual que va començar a diluir les possibilitats dels mariners. Decker va burxar la ferida en un error defensiu (8-4). Mallarach i Munárriz va alimentar certes esperances (8-6), però el boia local Decker la va tornar a clavar en una bona combinació (9-6). El baluard Munárriz, el jugador més destacat dels mariners, va establir el 9-7 amb determinació ja en el darrer parcial. El travesser va evitar el vuitè gol dels barcelonins. El gol quan faltaven 4:23 per al final del local Harai, d'esquena (10-7), semblava que sentenciava el partit. Quan faltava 1:16, però, Roca va fer el vuitè gol del Barceloneta i quan faltaven 34 segons Mallarach va fer el novè en superioritat (10-9). Els catalans van disposar d'una possessió amb 13 segons però el darrer tir de Munárriz no va entrar.