Mechaal, més a prop de rematar el segon doblet

Adel Mechaal (New Balance) va complir la primera part del guió i avui estarà en disposició de rematar el seu segon doblet estatal de pista coberta a Salamanca, intentar emular la històrica gesta d'Antequera el 2015. L'atleta palamosí va fer tota una exhibició per conquerir el títol de 3.000 m (8:19.57) i 20 minuts després va certificar la classificació per a la final de 1.500 m amb la victòria en la tercera i última semifinal (3:46.64), la més ràpida. Per rematar la feina, Mechaal tindrà avui (12:45h) dos rivals de consideració, els blaugrana Marc Alcalà i Llorenç Sales, en una final amb destacada presència catalana. L'atleta empordanès va acaparar els focus, però també va brillar amb llum pròpia la velocista Cristina Lara (FC Barcelona), que en l'última prova del programa va assolir el seu segon títol de 60 m amb un gran registre de 7.40.

Mechaal va fer evident la seva superioritat en els 3.000 m. Va circular per la cua en un primer quilòmetre a un ritme molt còmode (3:00.42) i a partir d'aquí va començar a treure el cap pel grup capdavanter. El palamosí, arrecerat, tenia la cursa sota control i va esperar a tres voltes del final per llançar un atac impossible per a qualsevol dels seus rivals. Va segellar els últims 1.000 metres amb un parcial de 2:26 i va arribar triomfador amb un registre de 8:19.57. Jesús Ramos i Fernando Carro el van acompanyar en el podi. El jove migfondista de Castellar del Vallès Jordi Torrents (FC Barcelona), amb mínima per a l'europeu de Belgrad, va transitar en tot moment en la meitat del grup, atent a qualsevol moviment, però en l'estampida final de Mechaal no va poder passar de la sisena posició. El campió de 3.000 m només disposava de 20 minuts per recuperar forces per a la semifinal de 1.500 m, però abans encara va tenir temps per atendre el locutor de la pista de Salamanca i la periodista de Teledeporte. I de passada, va recordar els mals moments que ha viscut abans que el Tribunal d'Arbitratge Esportiu li aixequés de manera cautelar la sanció que li havia interposat l'agència espanyola antidopatge. A l'hora de la veritat, Mechaal va tornar a donar la cara i va prendre el comandament en les dues últimes voltes de 1.500 m per arribar triomfador amb un registre de 3:46.64. Abans ja havien fet la feina els atletes del Barça, Marc Alcalà i Llorens Sales, que també van rubricar l'accés a la final amb victòria.

Lara, reina de l'esprint