Salarich compleix el que diu

Quim Salarich va aconseguir el millor resultat de la seva carrera amb el 25è lloc en l'eslàlom del mundial de Saint Moritz. L'esquiador osonenc s'havia mostrat convençut de millorar la 30a posició aconseguida fa dos anys en la mateixa prova del mundial de Vail. I no la va errar. “Objectiu complert”, deia Salarich amb satisfacció un cop acabada la prova.

L'eslàlom es va disputar a la pista Suvretta i va tenir un desnivell de 190 m (entre els 2.220 i els 2.030 m). Salarich va disputar la primera mànega amb el dorsal 47 i va aconseguir la 30a posició amb un temps de 48.82. Aquest resultat va ser cabdal per poder fer una bona segona mànega, ja que es va guanyar el dret a sortir en primer lloc –els trenta primers classificats de la primera mànega surten en ordre invers en la segona– en comptes de fer-ho des de posicions més endarrerides i amb la pista en pitjors condicions. Salarich va acabar la mànega 25è (49.68), posició que també ocuparia un cop sumats els temps de les dues mànegues (1:38.50). “M'he concentrat bé, he tingut el cap clar i he aconseguit aquest top 25, que és un molt bon resultat”, explicava l'osonenc després de la prova. Malgrat la seva satisfacció, també afirmava que havia fet dues errades en cada mànega, sense les quals hauria pogut rebaixar el seu temps: “Evidentment, això m'ha llastat en el cronòmetre, encara que crec que he sortit amb seguretat. He anat al màxim tant en el pla inicial com en la part final del recorregut. Estic content de les baixades.”

Fins a final de temporada, Salarich tindrà l'objectiu de consolidar-se entre els cent primer del rànquing mundial d'eslàlom, en què ara ocupa la 80a posició.

