Marc Alcalà lidera el triplet català en els 1.500 metres

Marc Alcalà (FC Barcelona) va impedir que Adel Mechaal (New Balance) arrodonís el seu segon doblet en pista coberta, però va liderar un podi íntegrament català en els 1.500 m, considerada la prova reina de l'atletisme estatal. El tortosí Llorenç Sales (FC Barcelona) va completar el triplet a Salamanca i va fer mèrits per acompanyar el migfondista gavanenc i el palamosí –apostarà pels 3.000 m– en l'europeu de Belgrad, que es disputarà entre el 3 i el 5 de març. A més del trio de 1.500 m, va destacar la banyolina Esther Guerrero (New Balance), que, sense rival en els 800 m, es va permetre el luxe de provar-se amb vista a la cita continental i conquerir amb suficiència el seu tercer ceptre estatal de la distància en pista coberta.

Després d'assolir el títol de 3.000 m i amb la classificació per a la final de 1.500 m a la butxaca, Mechaal havia assenyalat Alcalà com el rival a batre en la cursa definitiva. I no anava gens desencaminat. El 2015, en el campionat estatal d'Antequera, el migfondista blaugrana, amb només 20 anys, va ser testimoni de primera fila –va acabar tercer en els 1.500 m– del doblet del palamosí, però aquest cop no es conformava ni de bon tros pujant al podi. Després d'unes primeres voltes molt lentes –el pas dels 800 m va ser de 2:16.02–, Mechaal va desplegar el seu atac característic quan faltaven tres voltes per al final i només Alcalà va gosar seguir-lo. El blaugrana, conscient del seu final elèctric, va esperar en la contrarecta per contraatacar el seu rival i assolir el seu primer títol absolut en pista coberta, que s'afegeix al del curs passat a l'aire lliure. Sales, cinquè al toc de campana, va progressar en l'última volta i va rubricar el tercer lloc per una única centèsima de diferència respecte del sub-23 Sergio Paniagua.

Tota l'emoció dels 1.500 m es va convertir en un monòleg d'Esther Guerrero en els 800 m. Des del primer metre fins a l'últim, la migfondista banyolina va imposar la seva llei i va destrossar les seves rivals amb dues últimes voltes demolidores. Guerrero va vèncer amb 2:03.36, amb més de 3 segons de diferència respecte a la segona classificada.

Dues plusmarques més