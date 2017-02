L'herència de Mancioli

El cartell que ha fet la Federació Espanyola de Rugbi per anunciar l'Espanya-Geòrgia del campionat d'Europa de dissabte vinent a Madrid ha portat cert enrenou perquè és efectivament idèntic –es podria considerar un plagi– al pòster que va publicar la federació catalana per fer publicitat als carrers de Barcelona per a l'històric Catalunya-França del 14 d'abril de 1936 al camp de les Corts.

Ni la idea ni la imatge, ja icònica en aquest esport, són de la federació catalana, i encara menys de l'espanyola. El dibuix original el va fer el dissenyador Ottorino Mancioli el 1930 per il·lustrar una campanya a favor del rugbi patrocinada pel Comitè Olímpic Italià. La federació catalana se'l va fer seu després de ser un dels membres fundadors de la federació internacional el 2 de gener de 1934. Catalunya jugaria el primer partit oficial contra Itàlia (5-5). Dos anys després es jugaria a les Corts el partit que s'anunciaria amb el disseny de Mancioli. Oficialment va ser un Catalunya-França (18-6), però en realitat el rival va ser un combinat dels Alps Marítims. El partit es va incloure en les Festes de la República. Paradoxalment, el dibuix original de Mancioli havia estat encarregat pel règim feixista italià, que, només uns mesos després d'aquell matx, tindria un paper actiu en la Guerra Civil contra els republicans catalans.