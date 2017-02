Jordi Torrents, el benjamí de l'expedició a Belgrad

Sis atletes catalans, Marc Alcalà i Llorenç Sales (1.500 m), Adel Mechaal i Jordi Torrents (3.000 m), Cristina Lara (60 m) i Esther Guerrero (800 m), han estat inclosos en la selecció espanyola que competirà en l'europeu de pista coberta, del 3 al 5 de març a Belgrad. El campionat estatal disputat el cap de setmana a Salamanca ha confirmat els sis atletes catalans que ja havien acreditat la marca mínima continental amb anterioritat. La velocista de Sant Boi de Llobregat Cristina Lara (FC Barcelona) va millorar, fins i tot, el seu registre previ (7.41) i va córrer la semifinal en 7.36 i la final en 7.40 per certificar el seu segon títol absolut en la distància.

A més de Lara, entre els catalans convocats hi ha tres debutants més, Llorenç Sales, Esther Guerrero i Jordi Torrents, que amb 19 anys (25/9/97) és amb diferència l'atleta més jove dels 34 (21 homes i 13 dones) que componen el combinat espanyol. El fondista de Castellar del Vallès es va classificar en el sisè lloc d'un 3.000 m liderat pel palamosí Adel Mechaal. Cap dels corredors que el van precedir va aconseguir la mínima europea més enllà dels que ja la tenien, el mateix Mechaal i l'aragonès Carlos Mayo, cinquè a Salamanca, i, per tant, són els tres convocats per a Belgrad. Amb la selecció a la butxaca, Torrents renunciarà a competir divendres en el míting de Madrid, on s'ha de disputar la final de 1.500 m del campionat d'Espanya sub-23, suspesa en el seu dia per un fet rocambolesc, ja que els jutges d'arribada es van equivocar amb el nombre de voltes i se'n va fer una menys del que pertocava. També és de les més joves de l'expedició Cristina Lara (5/8/95), que competirà a Belgrad després d'haver segellat els títols estatals de 60 m en categoria sub-23 i absoluta. El migfondista gavanenc Marc Alcalà (7/11/94), tot i la seva joventut, ja va competir en els 1.500 m de l'europeu de Praga, el 2015.