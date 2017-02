Per fer-s'ho mirar

No va fer falta estirar-li la llengua a Xavi Pascual dissabte passat a la zona mixta del Palau Blaugrana. Tot i l'important triomf del seu equip contra el Naturhouse La Rioja, el tercer classificat de la lliga, la cara del tècnic del Barça era de pomes agres. Els seus homes acabaven de jugar el segon partit d'alt nivell en només 48 hores, un fet inadmissible per al tècnic, que considera que el calendari és massa atapeït i els jugadors corren un risc massa alt de lesionar-se. “No és normal jugar dos partits d'aquesta intensitat en menys de 48 hores i amb un viatge pel mig. Qui ho hagi de decidir que s'ho faci mirar perquè no és bo per a l'espectacle. Només porta lesions i estem castigant els jugadors. Estic molest i dolgut”, va dir Pascual després del triomf de dissabte. “El calendari està fet així i ens hem d'adaptar, però algú s'ho hauria de fer mirar. La gent ve a veure els jugadors, que són els protagonistes i, amb tant de tràfec, no poden oferir la seva millor versió. Vull que la gent entengui que no som màquines”, es resignava Pascual.

Avui (20.30 h, Movistar+) el Barça torna a la càrrega a Conca, al feu del Ciudad Encantada, el cinquè classificat de la lliga Asobal. “Només m'importa descansar. Estem molt fatigats. Els jugadors estan saturats”, comentava Pascual dissabte a la tarda. “El partit que prepararem serà el de dimecres contra el Conca. No pensem en la Champions de diumenge. Hem fet un pas endavant cap al títol i ara volem assegurar el marge que tenim amb l'Ademar”, hi afegia Pascual, que avui no podrà disposar de Filip Jícha, que es queda a Barcelona per descansar. “Està molt bé que la gent ens doni la lliga per guanyada, però em molesta i em fa enfadar que no se'ns respecti en aquest aspecte”, subratllava dissabte el tècnic, conscient que per a tothom són l'únic candidat al títol. El Barça disputarà avui el sisè partit en dinou dies, dos dels quals de Champions League i tres contra un dels cinc primers classificats de la lliga. “Aquest ritme després d'haver jugat un mundial és inhumà”, considera el tècnic, que va veure com dotze dels seus homes marxaven a la competició mundialista a finals del 2016.

Tot i el calendari frenètic, però, els blaugrana compten els seus partits amb victòries des que va començar l'any. Contra el Granollers (20-31), el Guadalajara (32-21), el Veszprém (22-25), el Schaffhausen (24-31) i el Naturhouse (28-24), el Barça de Xavi Pascual va imposar la seva llei. “Estem en una bona línia de resultats i volem mantenir-la contra un dels conjunts revelació de la competició”, va afirmar ahir Xavi Pascual, que assegura que dosificarà els jugadors.