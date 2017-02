Carbonell, referència en un grup rejovenit

Ona Carbonell admet que es troba en plena maduresa quatre anys després de debutar de solista en el mundial de Barcelona i que aspira al màxim en el mundial d'aquest estiu a Budapest. Els objectius individuals de la barcelonina contrasten radicalment amb els de la resta de la selecció espanyola de natació sincronitzada, que ha rejovenit molt la fisonomia i que ara mateix només es planteja aprendre i progressar.

La nedadora catalana presentarà dues coreografies noves i diferents del que ha fet fins ara per mantenir-se entre les millors solistes del món. “Es necessiten anys per arribar a ser una bona solista, i ara he anat solidificant tot el que he après des del mundial de Barcelona. Em sento amb eines per brillar a dins de l'aigua”, explica. La seleccionadora estatal, la catalana Esther Jaumà, corrobora les sensacions de Carbonell: “Se li veu una maduresa important i està en el millor moment per demostrar moltes coses.” La nedadora del CN Sabadell és subcampiona del món del solo lliure i bronze del tècnic.

Duet amb Ramírez