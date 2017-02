Dídac Costa acaba la Vendée Globe

Dídac Costa (1980) va completar ahir al matí la Vendée Globe, amb el One Planet One Ocean. El barceloní es va convertir en el primer català –segon en l'àmbit estatal– a fer la volta al món en solitari, sense escales ni assistència, després de quasi 109 dies. Costa va arribar a primera hora del matí a la localitat francesa de Les Sables d'Olonne amb un temps de 108 dies, 19 h50:45, com a catorzè classificat d'una prova en què ha navegat 27.964 milles (51.789,3 quilòmetres) a 10,71 nusos (19,83 km/h) de mitjana. El vencedor, el francès Armel Le Cléac'h, va arribar 34 dies abans.

Difícil

“Quan vaig sortir la segona vegada de Les Sables, amb 28 vaixells al davant i amb quatre dies de retard, pensar a quedar catorzè era impensable. He acabat la regata i en una bona posició, així que estic content”, va dir el barceloní, que el dia de la sortida va haver de tornar a port per fer reparacions al seu vaixell i que va fer 36 anys a bord del One Planet One Ocean el 22 de desembre, quan era dinovè en la regata. “El més difícil ha estat gestionar les avaries que he tingut al vaixell, els problemes de les veles i el seguiment de les coses que vam canviar a la sortida. I que és una regata molt llarga, i realment es fa molt dur. Això no t'ho treu ningú.”

Increïble