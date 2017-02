No fa marxa enrere

L'assemblea que la Federació Internacional de Raquetes de Neu (WSSF) celebrarà avui a Saranac (Estats Units) es preveu que sigui tensa. L'assistència de Jordi Merino després de conèixer l'expulsió de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) com a membre nacional de la WSSF monopolitzarà la reunió. El president de la FEEC s'ha desplaçat als Estats Units amb un advocat especialista en dret esportiu per defensar que el procés d'expulsió de la FEEC es va fer de manera il·legal, suposadament a través d'una votació telemàtica de la qual la FEEC no va tenir mai coneixement i que, en qualsevol cas, vulneraria els estatuts de la WSSF.

Merino va intercanviar un seguit de correus electrònics amb la presidenta de la WSSF, la canadenca Monika Owczarek, que va respondre de manera dura i desafiant. Aquest diari també es va posar en contacte per correu electrònic amb Owczarek per formular-li algunes preguntes. Ahir en va rebre les respostes, que no difereixen de les que ja va exposar a Merino. La presidenta de la WSSF insisteix que només els països reconeguts per l'Organització de les Nacions Unides (ONU) i, conseqüentment, pel Comitè Olímpic Internacional (COI), poden ser membres nacionals de la federació que presideix: “La federació catalana era un membre nacional de la WSSF en el passat. Amb tot, degut a l'objectiu de la WSSF de ser reconeguda pel COI, estem implementant els procediments per alinear-nos amb els requeriments del COI. Catalunya no té un comitè nacional reconegut pel COI. La federació catalana, per tant, no va rebre l'aprovació com a membre nacional de la WSSF aquesta temporada.” Amb tot, ser una federació reconeguda pel COI i tenir membres de països no reconeguts per l'ONU no és incompatible, com passa en la de futbol, que permet a diversos països no reconeguts per l'ONU, com Escòcia, competir en els mundials, tot i que no poden participar ens uns Jocs Olímpics.

Owczarek explica la manera com es va prendre aquesta decisió: “No ha estat presa únicament per la presidenta. Les nostres decisions es prenen per votació majoritària del comitè executiu de la WSSF.” La FEEC, però, assegura que no ha rebut cap notificació oficial i, de fet, fa només unes setmanes que va rebre l'acte de l'anterior assemblea de la WSSF, on no es va fer cap votació per expulsar-la ni cap canvi en els estatuts per autoritzar una votació telemàtica. En les seves respostes, Owczarek tampoc no aporta cap document que provi el suposat nou estatus de la FEEC, que seria el de membre associat, ni tampoc se'n pot trobar cap en el web oficial de la WSSF, en què fins aquesta setmana encara no s'ha canviat el seu estatus de membre nacional a membre associat.

Owczarek també expressa algunes falsedats flagrants, com ara que “Espanya és membre” de la WSSF. En esclatar la polèmica, la federació espanyola (Fedme) va dir que no hi tenia res a veure, que no era membre de la WSSF ni tenia la intenció d'adherir-s'hi. A més, en la llista d'adherits que proporciona la mateixa WSSF en el seu web no hi surt la Fedme, que només apareix en un llistat d'enllaços de federacions que inclouen les raquetes de neu entre les seves pràctiques.

Finalment, la presidenta recalca que els atletes catalans són “benvinguts” a competir en les proves de la WSSF, però com a representants del “país que apareixen en els seus passaports”.