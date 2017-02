Guerrero bat el seu rècord català perseguint Dibaba

D'impressionant es pot qualificar la cursa atlètica que va protagonitzar ahir la banyolina Esther Guerrero (New Balance) en els 1.000 m del míting internacional de Madrid, a la pista de Gallur. La migfondista es va enganxar com una paparra a la superestrella mundial Genzebe Dibaba i va resistir el ritme de l'africana fins al pas pels 800 m que es va cronometrar oficialment, tal com estava previst. La marca (2:01.55) rebaixava de 17 centèsimes el rècord català que la banyolina havia fet a Boston a principi de temporada i confirmava el seu excel·lent moment. Després, va haver de seguir –ja a un ritme de descans– fins a la meta perquè els jutges donessin per vàlida la nova marca.

El rècord situa la catalana en el top 10 europeu del 2017 just abans de disputar el campionat d'Europa a Belgrad i demostra que l'atleta del New Balance tindrà possibilitats reals a Sèrbia de disputar la seva primera gran final internacional.

Per a Dibaba la jornada no va ser tan rodona. Després de passar pels 400 per sota del minut i per sota del ritme del rècord mundial de Maria Mutola, (2:30.94, 1999) a partir dels 800 m (2:00.62) va començar a passar-ho malament i va quedar lluny del seu objectiu (2:33.07).

Dibaba té els rècords del món en pista coberta dels 1.500 m, la milla, els 2.000 m, els 3.000 m, les dues milles i els 5.000 m. L'últim, el dels 2.000 m, el va batre en el míting internacional de Catalunya a Sabadell.

Les altres figures que van destacar en el míting va ser el polonès Adam Kszczot, imperial en els 800 m (1:46.38), la saltadora d'alçada Ruth Beitia, que va fer la seva marca de l'any (1,98) i el cubà nacionalitzat espanyol Orlando Ortega, que va confirmar el seu bon moment de cara a Belgrad (7.50 en els 60 m tanques).

En la cursa ajornada dels 1.500 m del campionat d'Espanya promesa, el blaugrana Marc Zuñiga es va penjar la medalla de bronze.