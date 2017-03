Repòquer de Kilian Jornet

Kilian Jornet va aconseguir ahir el seu cinquè títol mundial consecutiu de cursa vertical. Des que va guanyar aquesta prova per primer cop –en el mundial de Canillo 2010– que ningú ha estat capaç de batre'l. La condició de favorit l'havia de confirmar, però, durant la cursa, i Jornet no va decebre. Després d'un retard a causa de la neu caiguda la nit anterior, es va donar la sortida de la prova. Jornet de seguida es va desmarcar del grup, juntament amb l'italià Damiano Lenzi, que l'havia vençut en la cursa individual, i el suís Werner Marti. A la meitat del recorregut, Lenzi va llançar un atac que va deixar Marti endarrerit, però el seu rival català no es va deixar sorprendre i en els últims metres el va acabar superant. El seu temps en els 560 m de desnivell positiu fins al refugi Val dei Sas va ser de 24 minuts i 6 segons, 12 menys que Lenzi. El podi el va completar Marti (24:39). “Estic molt satisfet amb aquesta cursa perquè tancar el mundial d'aquesta manera sempre és molt bo. Són cinc mundials consecutius, i estar tot aquest temps bé en el dia D és molt difícil”, valorava Jornet després de la victòria. Amb aquest èxit ja acumula dotze medalles absolutes en les seves participacions en el campionat del món: set d'or, dues de plata i tres de bronze.

El segon millor català va ser Marc Pinsach, que va acabar catorzè. Entre els vint primers classificats també va acabar Oriol Cardona –bronze en la prova esprint–, que va ser setzè. El seu germà Nil va acabar 25è i Joan Reyné, 29è.

Sense podi femení