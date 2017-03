Trio d'asos a Belgrad

Per palmarès i per les marques prèvies, hi ha tres atletes catalans de l'expedició a l'europeu en pista coberta que comença avui a Belgrad amb possibilitats de lluitar per les places d'honor: Adel Mechaal (3.000 m), Marc Alcalá (1.500 m) i Esther Guerrero (800 m). Qui atresora més galons és el palamosí Adel Mechaal, que en l'anterior edició, Praga 2015, ja va ocupar el sisè lloc en els 3.000 m i arriba a la cita continental havent pujat a altres podis europeus, gràcies a la tercera posició en el de cros d'Ieras 2015 i a la segona en els 5.000 m d'Amsterdam 2016.

Més enllà d'aquests mèrits i si se sap abstreure dels problemes amb l'Agència Espanyola Antidopatge –competeix gràcies a la cautelar del Tribunal d'Arbitratge de l'Esport–, el corredor baixempordanès ha demostrat que es troba en un gran moment de forma, tal com va evidenciar en el míting internacional de Catalunya, a Sabadell, i en el campionat estatal a Salamanca, on va estar a punt de repetir el doblet d'Antequera 2015. Mechaal va assolir el títol en 3.000 m i va acabar segon en els 1.500 m, on només es va veure superat pel gran esprint final de Marc Alcalá. Tot i la seva joventut, el migfondista blaugrana, de 22 anys, ja va competir en la darrera edició de l'europeu, on no va poder passar de les sèries eliminatòries. Aleshores va escriure en el seu compte de Twitter: “La cursa ha estat tàctica. Penso que he corregut bé, però els tres que han acabat al davant tenien molta més experiència i nivell que jo. Espero tornar-hi.” Dos anys després, Alcalá ha continuat creixent com a atleta i no amaga que si accedeix a la final, programada per demà a les 20.18 h, aspira al màxim. La prova es presenta molt oberta i amb un desenllaç tàctic, l'atleta de Gavà hi podria tenir moltes coses a dir.

Doble presència