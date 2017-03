Marc Alcalà, repescat per a la final de l'europeu

El trio d'asos de l'atletisme català va estar a punt de quedar escapçat per la sorprenent i cruel eliminació de Marc Alcalà en les sèries de 1.500 m en la jornada inaugural de l'europeu en pista coberta de Belgrad. Dues hores i mitja després de la cursa, però, Alcalà va ser repescat i es va afegir al seu company del FC Barcelona Llorenç Sales, finalista de 1.500 m per temps, i a Adel Mechaal i Esther Guerrero, que amb anterioritat ja havien segellat el bitllet per a la final de 3.000 m i les semifinals de 800 m, respectivament.

“He estat ximple per haver-me deixat anar, hauria d'haver continuat com els altres.” Les paraules d'Alcalà al final de la cursa eren prou eloqüents. La qüestió és que l'atleta blaugrana havia quedat fora de la final perquè pràcticament es va aturar quan va sentir un segon tret pocs segons després del senyal de sortida. La prova no va ser anul·lada, el grup capdavanter va continuar el seu ritme, i Alcalà i l'irlandès John Travers, que també s'havia frenat, van reprendre la cursa de persecució. Tot i els esforços, ja no van ser a temps de connectar amb el gran grup i van arribar en les dues últimes posicions, lluny de les dues primeres places de classificació directa.

Les reclamacions de la delegació espanyola i la irlandesa van tenir efecte, tot i que no es va saber la resolució fins dues hores llargues després de les sèries. Els dos atletes van ser repescats i la final serà d'onze participants, en comptes de nou. Alcalà, doncs, tindrà l'oportunitat de demostrar el seu esplèndid moment de forma. En la tercera sèrie de 1.500 m, la més ràpida de totes, Sales va saber jugar les seves cartes i guanyar-se el cinquè lloc, l'última plaça a la final per temps (3:45.56). La competició, amb dos catalans en acció, serà aquest vespre (20.18 h).

Durant la jornada Adel Mechaal ja havia exhibit els seus galons en les sèries de 3.000 m. El palamosí, molt atent en tot moment als moviments del cap de la cursa, no va voler mostrar les seves millors armes i es va limitar a guanyar-se el bitllet per a la final de diumenge amb la quarta posició (7:58.94) i el mínim desgast possible. El benjamí de la prova, el vallesà Jordi Torrents, va saldar el seu debut en un gran campionat absolut amb el novè lloc en la primera sèrie (8:12.51).

En la sessió matinal, Esther Guerrero va seguir la seva estratègia habitual en els 800 m. Va agafar ràpidament el comandament i només el va abandonar al toc de campana, quan es va veure superada per l'holandesa Verstegen i la suïssa Büchel. La banyolina no es va descompondre, va reservar una sisena marxa i va esperar a la recta d'arribada per esprintar i acabar en segon lloc, rere la vigent campiona (Büchel), suficient per guanyar-se l'accés a les semifinals per llocs. Avui (19.03 h) mirarà d'ocupar una de les tres primeres places de la semifinal per obtenir el bitllet per a la final de demà.