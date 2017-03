Alcalà, a un pas del podi

El gavanenc Marc Alcalà (FC Barcelona) va resoldre la seva primera gran final en un campionat internacional amb la quarta posició en els 1.500 m de l'europeu en pista coberta de Belgrad. Després de l'ensurt de les sèries de divendres, en què va haver de ser repescat per la confusió amb un segon tret de sortida, el migfondista blaugrana va demostrar que estava plenament capacitat per competir en la final. Alcalà va transitar en tot moment en segon lloc, rere el suec Kalle Berglund, però en l'última volta es va veure superat també pel polonès Lewandowski, que seria el vencedor, el txec Sasínek i el francès Selmouni. El campió estatal de 1.500 m va poder avançar en la recta final el corredor francès, però es va quedar a 47 centèsimes del podi. “El ritme era perfecte, però l'última volta m'ha costat i no he pogut superar el corredor txec”, va comentar Alcalà, satisfet de la seva actuació en una gran final. L'altra finalista català, Llorenç Sales, va estar en tot moment lluny de les places d'honor i va acabar en novena posició. “Estic content d'haver corregut la final, però potser m'ha faltat ser més ambiciós”, va admetre. En tot cas, va ser un pas endavant en el procés de creixement dels dos migfondistes catalans.

Una altra de les alegries de la jornada va ser per a la banyolina Esther Guerrero. Amb un somriure d'orella a orella, la del Pla de l'Estany va complir el seu primer gran objectiu a Belgrad i va segellar l'accés a la final de 800 m amb la victòria en la primera semifinal (2:02.91). Un somriure que tampoc es va esborrar del seu rostre en la zona mixta. “Em pensava que seria una cursa més lenta, però la islandesa ha pres el comandament i ha forçat el ritme. M'he sentit molt bé des de l'escalfament i amb menys nervis que en les sèries. A veure com responc demà [per avui], perquè mai he disputat tres curses seguides”, va explicar una Guerrero pletòrica. La corredora banyolina es va mantenir sempre rere Hinriksdóttir, que no es va deixar superar ni al toc de campana ni en la contrarecta. En el tram final, però, ningú va reservar forces i Guerrero va ser la més forta. La britànica Oskan-Clarke i la suïssa Büchel van ser les grans referents de la segona semifinal.

Mechaal i Lara, avui