El PA Maçanet guanya el seu primer títol estatal

El PA Maçanet va seguir amb la seva progressió imparable d'aquest any i va guanyar per primer cop en la seva història el títol estatal del grups de xou petits. Després d'imposar-se en el territorial gironí i en el campionat de Catalunya, el conjunt selvatà també va triomfar en el campionat d'Espanya amb el seu programa Try Again?. La segona posició va ser per al CPA Tona –com en el català–, mentre que el tercer lloc el va ocupar el conjunt gallec del CPA Gondomar, que va relegar el Ripollet CPA a la quarta plaça. El Maçanet i el Tona es van classificar per a l'europeu de Nantes de finals d'abril i per al mundial de Nanjing de principis de setembre.

El conjunt maçanetenc va fer un exercici ràpid, espectacular i molt coordinat, i va aconseguir una puntuació de 90,1, superant clarament els 86,5 punts que li van donar els jutges en el campionat de Catalunya. Les puntuacions en la presentació artística van superar totes el 9, i la millor va arribar fins al 9,5. La diferència respecte al Tona va ser més àmplia que en el català, tot i que les osonenques també van millorar la seva puntuació del programa Infàmia, amb una puntuació de 87, millorant dos punts la que van tenir en el campionat de Catalunya. El Ripollet, amb el seu xou M'endevines?, tercer en el català, també va millorar puntuació (85,3), però va ser superat pel Gondomar gallec, que va pujar al podi amb Alma Torera, millorant la cinquena posició que havia aconseguit l'any 2016.