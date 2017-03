Nadal no pot frenar el canoner Querrey

El balear Rafa Nadal (2) va perdre contra el canoner nord-americà de 29 anys Sam Querrey (40è de l'ATP) diumenge a la matinada la final del torneig d'Acapulco per 6-3 i 7-6 (3). El manacorí, campió el 2005 i el 2013, va perdre la imbatibilitat després de catorze triomfs consecutius en el torneig mexicà. Nadal va obtenir els seus dos títols sobre terra batuda, però ara la competició es juga sobre pista dura. Querrey, que obté el novè títol de la seva carrera i succeeix l'austríac Dominic Thiem, va basar el seu triomf en serveis potents –fins a 210 quilòmetres per hora– i va clavar 19 aces. També va pujar força a la xarxa per no donar ritme al seu oponent. El balear ha perdut les dues finals que ha jugat aquest 2017, després de cedir en la final d'Austràlia contra Federer.

També es va jugar la final de São Paulo, en la qual el mataroní Albert Ramos (2) buscava el segon títol de la seva carrera contra l'uruguaià Pablo Cuevas (3), un gran especialista en terra que atresorava abans del duel cinc títols. El primer set, sense trencaments, se'l va endur el català per 7-6 (3). El segon acte es va iniciar amb un break favorable al sud-americà (1-2), però Ramos va restablir la igualtat consumant el seu primer break (3-3). Va ser llavors quan la pluja va obligar a suspendre el duel.